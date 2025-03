Autor:

Zniżki dla seniorów – Karta Seniora i Legitymacja Emeryta

Seniorzy po 60. roku życia mogą skorzystać z karty emeryta i karty seniora, które uprawniają do zniżek i rabatów. Legitymacja emeryta (nazywana też kartą emeryta lub legitymacją emeryta-rencisty) to dokument wydawany automatycznie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) osobom pobierającym emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Z kolei Ogólnopolska Karta Seniora (OKS) to inicjatywa prywatna, realizowana przez Stowarzyszenie MANKO, dostępna dla wszystkich powyżej 60. roku życia.

Legitymacja emeryta od ZUS – jakie zniżki oferuje?

Po przejściu na emeryturę lub rentę ZUS automatycznie wydaje legitymację emeryta-rencisty - od 2023 roku w formie plastikowej karty lub elektronicznej mLegitymacji w aplikacji mObywatel. Dokument uprawnia do:

* 37 proc. ulgi na przejazdy koleją: emeryci i renciści mogą dwa razy w roku kupić bilety na pociągi PKP (osobowe, pospieszne, ekspresowe) z 37-procentowym rabatem;

* ulgi na komunikację miejską: zależą od lokalnych przepisów, a nie tylko statusu emeryta. W Warszawie osoby po 65. roku życia mogą wykupić roczny bilet seniora za 50 zł, a po 70. roku życia jeżdżą za darmo - niezależnie od legitymacji;

* zwolnienie z abonamentu RTV: dotyczy osób powyżej 75 lat lub emerytów po 60. roku życia z dochodami poniżej 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia (w 2025 roku ok. 4000 zł brutto), a nie wszystkich emerytów;

* zniżek w placówkach kultury, w uzdrowiskach, w opłacie za wydanie paszportu.

Co daje Ogólnopolska Karta Seniora?

Aby ją uzyskać, należy złożyć wniosek przez stronę glosseniora.pl lub w urzędzie gminy uczestniczącej w programie "Gmina Przyjazna Seniorom". W 2025 roku koszt wynosi orientacyjnie 35 zł za rok lub 50 zł za dwa lata, ale w ponad 290 gminach jest bezpłatna dzięki dofinansowaniu samorządów. OKS zapewnia rabaty w ponad 3000 punktów w Polsce:

* apteki: 5-15 proc. zniżki na leki nierefundowane i suplementy;

* restauracje: 10 proc. rabatu na rachunek;

* kultura: tańsze bilety, usługi (u fryzjerów, kosmetyczek czy w gabinetach rehabilitacyjnych).

Gdzie zrobisz zakupy z Kartą Seniora?

Lista partnerów OKS obejmuje ponad 3000 miejsc i jest dostępna na glosseniora.pl. Duże sieci i dyskonty nie uczestniczą w programie, ale oferują własne promocje i programy dla seniorów. Z OKS skorzystamy w:

* lokalnych sklepach spożywczych,

* sklepach specjalistycznych,

* punktach usługowych.

Paweł Gancarz Mikołajki 2025 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.