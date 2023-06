Dwa największe polskie banki gotowe na Bezpieczny Kredyt 2 proc. Jak złożyć wniosek?

Bezpieczny kredyt 2 proc. Na czym polega nowy rządowy program?

Z kredytu mogą skorzystać osoby, które planują kupno swojego pierwszego mieszkania lub budowę domu jednorodzinnego. O finansowanie może ubiegać się osoba do 45. roku życia, która do tej pory nie posiadała praw własności do mieszkania ani domu. Jeżeli o kredyt wnioskują małżeństwa bądź rodzice co najmniej jednego dziecka, warunek musi spełniać przynajmniej jedno z nich.

W programie maksymalna wysokość kredytu dla singla wynosi 500 tys. zł, natomiast w przypadku małżeństwa bądź rodziców z dzieckiem kwota ta sięga 600 tys. zł. Kredyt może sfinansować zakup nieruchomości zarówno z rynku pierwotnego, jak i wtórnego. Co ważne, program nie przewiduje limitu cen za 1m2 mieszkania.

Przez 10 lat raty kredytu będą pomniejszone o dopłaty z Rządowego Funduszu Mieszkaniowego.

Bank Pekao S.A. gotowy na wdrożenie programu

Wniosek o „Bezpieczny kredyt” można składać od 3 lipca w oddziałach Banku Pekao S.A. w całej Polsce.

Dodatkowo, od 10 lipca Bank Pekao udostępni klientom możliwość otwarcia Konta Mieszkaniowego. Jest to rodzaj celowego konta oszczędnościowego, a zgromadzone na nim środki, powiększone o odsetki brutto (bez pobranego podatku dochodowego) i premię mieszkaniową, będzie można przeznaczyć na pokrycie części lub całości wydatków związanych z zakupem pierwszego mieszkania lub budową domu.

– Bank Pekao S.A. zawsze aktywnie uczestniczył w programach rządowych wspierających politykę mieszkaniową w Polsce. Naszym zadaniem jest być blisko klientów i pomagać im w realizacji założonych celów, a posiadanie własnego mieszkania bądź domu często wpisuje się w ten zakres – mówi Leszek Skiba, prezes Banku Pekao S.A. – Oferta „Bezpiecznego kredytu” przygotowana przez Pekao jest atrakcyjna i dostępna w całej Polsce. 10 lipca wprowadzimy do oferty także Konto Mieszkaniowe, które ułatwi klientom odkładanie środków na zakup mieszkania w przyszłości. To produkt, który pozwoli zacząć już teraz gromadzić kapitał na wkład własny na atrakcyjnych warunkach – dodaje.

– Jesteśmy wyspecjalizowani w udzielaniu produktów preferencyjnych, a nasi doradcy hipoteczni na terenie całego kraju są przeszkoleni oraz przygotowani, aby przekazać klientom wszelkie informacje o produkcie. Dlatego zapraszamy wszystkich zainteresowanych „Bezpiecznym kredytem” do naszych oddziałów – mówi Wojciech Werochowski, wiceprezes Banku Pekao S.A. nadzorujący Pion Bankowości Detalicznej.

Bank PKO BP zachęca do zainteresowania się ofertą kredytową

Od 3 lipca klienci zainteresowani skorzystaniem z Rządowego programu Bezpieczny kredyt 2% mogą składać wnioski o kredyt hipoteczny w oddziałach i agencjach PKO Banku Polskiego. Wnioski będzie można składać w 516 oddziałach prowadzących obsługę hipoteczną oraz 94 agencjach banku.

"Rządowy program Bezpieczny kredyt 2% jest dobrym rozwiązaniem dla osób planujących zakup pierwszej nieruchomości i wprowadzi realne zmiany w dostępności do kredytów hipotecznych. Od 3 lipca można składać wnioski w oddziałach PKO Banku Polskiego prowadzących obsługę hipoteczną. Jest ich łącznie 516 w całym kraju. Dodatkowo, wnioski będzie można składać w 94 agencjach banku. Spodziewamy się dużego zainteresowania i jesteśmy na to dobrze przygotowani. PKO Bank Polski od zawsze angażuje się w rozwiązania przygotowywane przez BGK, które ułatwiają młodym ludziom kupno pierwszego mieszkania. Braliśmy udział zarówno w programie Rodzina na Swoim, Mieszkanie dla Młodych, a od 1 września ubiegłego roku w ofercie banku dostępny jest kredyt hipoteczny w ramach „Mieszkania bez wkładu własnego”. W przypadku pierwszego z nich osiągnęliśmy 28 procentowy udział w rynku. Szczególnie ważne jest dla nas angażowanie się w rozwiązania umożliwiające młodym ludziom realizację marzeń, a własne, pierwsze mieszkanie to dla rodzin najważniejszy cel gwarantujący stabilność i bezpieczeństwo" – podkreśla Dariusz Szwed, Wiceprezes Zarządu PKO Banku Polskiego, kierujący pracami Zarządu.

Rządowy program Bezpieczny kredyt 2% to nie pierwsze rozwiązanie ułatwiające zakup mieszkania młodym ludziom, w jakim bierze udział PKO Bank Polski. W ostatnich 20. latach zostały przeprowadzone dwa rządowe programy mieszkaniowe, których celem była pomoc w kupnie nieruchomości. Były to Program Rodzina na Swoim w latach 2007-2012 oraz Program Mieszkanie dla Młodych w latach 2014-2018, w których PKO Bank Polski osiągnął odpowiednio 28% i 22% udziału w rynku.

