Tempo wzrostu wynagrodzeń w 2025 roku będzie niższe

W ocenie ekonomistów dynamika płac w Polsce spowalnia. Wynik 12,4 proc. jest najniższy od roku, w pierwszych trzech kwartałach 2024 r. był wyższy (14,4 proc. w pierwszym, 14,7 proc. w drugim, 13,4 proc. w trzecim). Z wtorkowych danych GUS wynika też, że w całym 2024 r. średnie wynagrodzenie w Polsce wzrosło o 9,5 proc. rok do roku. To ważne dane m.in. dla emerytów, bo jedna piąta tej wartości (czyli 1,9 punktu procentowego) dodaje się do średniej inflacji za miniony rok (3,6 proc.) i tak powstaje minimalny wskaźnik waloryzacji emerytur i rent. Słowem, od marca świadczenia muszą wzrosnąć o przynajmniej 5,5 proc.

Jak podaje dziennik "Rzeczpospolita", -prognozy na 2025 r. sugerują, że roczna dynamika wynagrodzeń w polskiej gospodarce nieco spowolni, zapewne do jednocyfrowych poziomów (rzędu 7-9 proc.). Na niższe tempo wzrostu wynagrodzeń wpłyną m.in. niższa skala podwyżki pensji minimalnej (o 10 proc. rok do roku) i mniejsze podwyżki w budżetówce (o 5 proc.) niż w 2024 r."

-Z drugiej strony, można się spodziewać, że powracający popyt na pracowników w obliczu ożywienia inwestycyjnego (i generalnie poprawy koniunktury w gospodarce) i wyzwań demograficznych nie pozwoli dynamice wynagrodzeń spowolnić bardzo wyraźnie -czytamy w dzienniku.

🇵🇱 Wynagrodzenia w GN wzrosły w Q4 o 12,4% r/r. Projekcja NBP z listopada wskazywała na wzrost o 13,7% r/r. W Q3 wzrost wyniósł 13,4% r/r vs. NBP 14% r/r.Przed nami większe hamowanie wzrostu płac. pic.twitter.com/8WdbxqyLnJ— mBank Research (@mbank_research) February 11, 2025