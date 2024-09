Dyrektor Nielek z NASK: Musimy nauczyć się zasad cyberbezpieczeństwa

Jak oswoić sztuczną inteligencję?

Jak mówił Nielek z NASK , "wszyscy nauczyliśmy się zamykać drzwi wychodząc na klucz i nikt nie zastanawia się ani nie zadaje pytania dlaczego je zamykamy wychodząc. Tak samo jest z cyberbezpieczeństwem. Po prostu to jest element świata i minimalizacji ryzyka, z którym się zderzamy".

-Musimy się nauczyć korzystać z dobrych haseł, musimy się nauczyć zasad nie klikania w rzeczy, w które klikać nie powinniśmy. Takiego pewnego zdrowego rozsądku, odporności i kompetencji w tym zakresie i za chwilę stanie się to tak naturalne jak zamykanie drzwi wychodząc z domu" - wyjaśniał Nielak.

Jak zaznaczał dyrektor z NASK podczas rozmowy z Super Biznesem, warto inwestować w cyberbezpieczeństwo, zwiększając rozwój kompetencji indywidualnych i swoich pracowników.

"Tak jak ubezpieczamy budynek czy magazyn przed pożarem, tak powinniśmy pamiętać o tym, że trzeba zabezpieczyć naszą sieć komputerową, bo często te dane na dysku są dużo więcej warte niż materiały, które są w magazynie. W tym napiętym grafiku, który każdy z przedsiębiorców ma, znaleźć te kilka, kilkanaście minut raz na jakiś czas, żeby o tym pomyśleć. Bo jeśli nie, to będziemy musieliponieść dużo poważniejsze koszty związane z atakiem hakerskim, który może sparaliżować działania firmy na długie miesiące, co przyniesie wymierne straty. Zabezpieczenie się jest zawsze tańsze niż odbudowa po zdarzeniu. Lepiej zapobiegać niż leczyć" - mówił dyrektor Nielek w Karpaczu podczas wywiadu.

Pytany o zagrożenia związane z coraz szerszym działaniem sztucznej inteligencji, Nielek zaznaczał, że "musimy przygotować oddzielne dostosowane rozwiązania i procesy edukacyjne do konretnych grup społecznych chociażby ze względu na: wiek, poziom wykształcenia i obycie z technologią".

W oswojeniu sztucznej inteligencji wpływ będzie miało fakt jak wyglądać będzie sztuczna inteligencja w przyszłości, i czy prawo i rozwiązania wprowadzone są wystarczające."

"Myślę, że to jest proces, który zaowocują pewnymi zmianami w kontekście modeli sztucznej inteligencji, które będą powstawały, zastosowań i bezpieczeństwa, no i będą wymagały pewnie kolejnych korekt w przyszłości tak, aby dostosować je do zmieniającego świata" -stwierdził Nielek z NASK.

Całość rozmowy w załączonym materiale wideo.