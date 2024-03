Dyskonty atakują klientów mandatami za parkowanie! Czy to legalne?

Fałszywe mandaty za parkowanie pod marketami

Największą firmą zarządzającą parkingami w miastach i strefami płatnego parkowania oraz parkingami przy szpitalach, biurowcach, hotelach i centrach handlowych jest spółka APCOA Parking Polska. Firma alarmuje o pojawianiu się fałszywych wezwań do zapłaty. Okazuje się, że na parkingach oszuści wystawiają fałszywe wezwania do zapłaty za brak ważnego biletu parkingowego. APCOA już zgłosiła proceder do organów ścigania.

Jak rozpoznać fałszywy mandat za parkowanie?

Jak podaje dlahandlu.pl - na fałszywych wezwaniach do zapłaty podawany jest inny numer rachunku bankowego, nie należący do APCOA, który służy do wyłudzenia pieniędzy. Numer konta na prawdziwym wezwaniu do zapłaty na pozycjach od trzeciej do czternastej to: 1140 1010 4289. Każde wezwanie ma swój unikatowy numer, a numer rejestracyjny samochodu, data i godzina, nigdy nie są wpisywane ręcznie, tylko są drukowane. Na wezwaniu do zapłaty wystawianym przez służby kontrolne APCOA, widnieje QR kod przekierowujący do strony internetowej, na której można zapoznać się ze szczegółami sprawy. Można na niej zobaczyć numer wezwania, zdjęcia wykonane przez kontrolera, powód nałożenia opłaty dodatkowej oraz złożyć reklamację lub opłacić wezwanie do zapłaty. W ten sposób możemy sprawdzić czy wezwanie do zapłaty jest legalne. Co ważne, kontrolerzy APCOA nie pobierają opłat dodatkowych, ich płatność może być dokonana tylko w formie elektronicznej.

Rośnie liczba skarg na parkingi przy marketach

Oprócz fałszywych kontrolerów klienci marketów i dyskontów narzekają na praktyki operatorów parkingów przysklepowych. Rośnie liczba kierowanych do UOKiK. Jak podaje dlahandlu, w 2020 r. było 128 skarg a w 2023 aż 377. Klienci najczęściej zgłaszają problemy z reklamacją, niejasne zasady pobierania opłat i kwestię opłat dodatkowych.

