i Autor: Pixabay

Podejrzane maile

Pilne ostrzeżenie dla użytkowników Spotify. Możesz stracić pieniądze

Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK) ostrzega przed oszustami, którzy podszywają się pod serwis muzyczny Spotify. Oszuści za pośrednictwem fałszywych stron wyłudzają dane logowania do serwisu muzycznego oraz dane karty płatniczej potencjalnej ofiary, co w konsekwencji prowadzi do kradzieży pieniędzy.