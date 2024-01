Potężny atak hakerski na bank w Polsce. Klienci pilnie muszą zmienić hasła

Atak hakerski w banku

"W Banku Spółdzielczym w Zambrowie doszło do awarii, będącej skutkiem incydentu bezpieczeństwa. Przywróciliśmy już dostęp do bankowości elektronicznej dla klientów indywidualnych i firmowych, szybkie przelewy Express Elixir, usługę mojeID, PayByNet oraz aplikację mobilną mobileNet (aplikacja mobilna wymaga ponownego sparowania). Zalogowanie się do bankowości wymaga zmiany hasła. Aby to zrobić, prosimy naszych klientów o kontakt z naszym Bankiem" - zakomunikował Bank Spółdzielczy w Zambrowie.

Posiadacze kart bankowych mogą płacić w sklepach, wypłacać pieniądze z bankomatów oraz wpłacać i wypłacać środki w oddziałach. Bank zapewnia, że pieniądze jego klientów są bezpieczne.

Kłopoty techniczne banku pojawiały się już przed kilkoma dniami. Już 16 stycznia zaobserwowano problemy z funkcjonowaniem systemu, a po dokonaniu analizy stwierdzono, iż dane klientów zostały zaszyfrowane. Zambrowski bank przekazał zawiadomienie o naruszeniu ochrony danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Bank informuje, żeby zalogować się do bankowości elektronicznej należy zmienić hasło. W tym celu należy zadzwonić do banku, wybierając następujące numery telefonów: 453 011 258, 453 011 260 lub 453 011 262. Telefony dostępne są 24/7 do odwołania.

