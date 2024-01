i Autor: Pixabay.com

ZUS

Zmieniasz dane lub adres? Powiadom o tym ZUS

Jeśli zmieniasz adres zamieszkania, siedziby, czy korespondencji trzeba powiadomić o tym ZUS, by nie doszło do niepożądanych sytuacji. Może się zdarzyć, że przesyłka trafi w niepowołane ręce, a wtedy ty ponosisz za to odpowiedzialność. Do tego korespondencja, będzie traktowana jako dostarczona, mimo że nie trafiła do zainteresowanego.