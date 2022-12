Ważne zmiany dla przedsiębiorców!

Od piątku obowiązują nowe przepisy dotyczące dostarczania pism do przeszło 2 mln przedsiębiorców płacących składki do ZUS-u. Od teraz Zakład będzie mógł dostarczyć pisma na profil PUE. Taka forma dostarczenia dokumentów będzie uznana za skuteczna, a dowodem na to będzie urzędowe potwierdzenie odbioru (UPO) – pisze "Dziennik Gazeta Prawna".

ZUS zapewnił dziennik, że nowelizacja ma charakter porządkowy, a jej celem jest dostosowanie systemu teleinformatycznego do przepisów. Jednak przedsiębiorcy posiadający konto na PUE powinni od teraz zwracać większą uwagę na pisma napływające na ich profil. Jeszcze więcej do zrobienia mają osoby, które nie założyły profilu na platformie. Tacy przedsiębiorcy powinni jak najszybciej założyć profil na PUE. A zgodnie z danymi przedstawionymi przez ZUS, może ich być nawet 200 tys.

Jeżeli nie założą konta do końca tego roku, to zrobi to za nich ZUS z urzędu, gdyż od 1 stycznia 2023 r. wszyscy płatnicy muszą mieć konto na PUE.

Jak założyć profil na PUE ZUS?

Aby założyć profil na PUE ZUS trzeba: wejść na stronę www.zus.pl i kliknąć przycisk [Zarejestruj w PUE] (na górze strony). Potem wybrać, dla kogo zakładany jest profil – do wyboru jest rejestracja:

Dla Ciebie

Dla przedsiębiorców

Dla firm

Formularz rejestracyjny nieznacznie różni się w zależności od dokonanego wyboru. Po wybraniu rejestracji [Dla przedsiębiorców], poza danymi osobowymi, trzeba wpisać NIP. Potem należy wybrać sposób rejestracji: za pomocą metod z portalu login.gov.pl (profil zaufany, e-dowód, bankowość elektroniczna), za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego, za pomocą bankowości elektronicznej banku, który świadczy taką usługę wspólnie z ZUS (lista banków na www.zus.pl) za pomocą formularza rejestracji.

Przy rejestracji za pomocą login.gov, kwalifikowanego podpisu elektronicznego i bankowości elektronicznej, część danych w formularzu rejestracji wypełnia się automatycznie. Metody te pozwalają również na potwierdzenie tożsamości, dlatego skorzystanie z nich nie wymaga wizyty w ZUS. Przy rejestracji za pomocą formularza rejestracji (przycisk [DO REJESTRACJI]), trzeba wypełnić wszystkie obowiązkowe pola. W ciągu 7 dni od rejestracji trzeba też potwierdzić swoją tożsamość w dowolnej placówce ZUS lub podczas e-wizyty. Na wizycie trzeba mieć ze sobą dokument tożsamości – dowód osobisty lub paszport.

Sonda Czy masz już profil w PUE ZUS? Tak Nie