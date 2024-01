Korzystasz z tej aplikacji? Firma zapowiedziała podwyżki za subskrypcję!

Popularny na całym świecie serwis muzyczny Spotify ogłosił podwyżki opłat dla swoich subskrybentów, informując ich już teraz o zbliżających się zmianach, które zaczną obowiązywać od kwietnia. Osoby niezadowolone z nowych stawek, jeśli nie zaakceptują ich przed terminem, zostaną automatycznie przeniesione do wersji bezpłatnej serwisu z reklamami.

Spółka tłumaczy, że podniesienie cen jest pierwszą w historii aktualizacją kosztów, wynikającą z rosnących wydatków operacyjnych. Zmiany obejmą wszystkie oferowane plany subskrypcji. Do tej pory polscy klienci za pakiet indywidualny płacili 19,99 zł, natomiast od kwietnia ta kwota wzrośnie do 23,99 zł. Pakiet dla dwóch osób, który dotychczas kosztował 24,99 zł, teraz wyniesie 30,99 zł. Cena opcji Family zostanie podniesiona z 29,99 zł do 37,99 zł. Studencka opcja, najtańsza dotychczasowo (9,99 zł), również ulegnie zmianie, wzrastając do 12,99 zł.

Spotify wcześniej informowało o planach zmian w cennikach w lipcu ubiegłego roku, jednak wówczas nie dotyczyły one klientów z Polski. W oświadczeniu z tego okresu firma wyjaśniła, że zmiany cen są konieczne z uwagi na ewolucję rynku od czasu rozpoczęcia działalności. Podniesienie cen ma umożliwić dalsze wprowadzanie innowacji i zapewnianie wartości dla fanów i artystów korzystających z platformy. Pakiet Premium, objęty podwyżką, nadal umożliwi subskrybentom korzystanie z serwisu bez reklam i dostęp do swobodnego wyboru utworów.

