TP Vision głównym partnerem FC Barcelona

Nowe promocje Infinix. Smartfony ZERO ULTRA, Seria NOTE 12, HOT 20 5G oraz Smart 6 HD teraz nawet do 800 zł taniej

TP Vision, firma odpowiedzialna za projektowanie, produkcję i sprzedaż produktów Philips TV, Philips Sound i AOC Audio, ogłosiła zawarcie nowego partnerstwa - zostanie Głównym Partnerem legendarnej drużyny piłkarskiej FC Barcelona w zakresie urządzeń TV, wyświetlaczy i urządzeń audio. Partnerstwo będzie promować wiodącą na świecie gamę produktów telewizyjnych i audio oferowanych przez TP Vision oraz zwróci uwagę na należącą do firmy oryginalną technologię Ambilight TV i jej wyjątkową zdolność do przekształcania zwykłego telewizora we wciągające doświadczenie oglądania na poziomie nieporównywalnym z żadnym innym.

Logotyp Ambilight TV - jako jednego z trzech Głównych Partnerów klubu - pojawi się na rękawach koszulek męskiego pierwszego zespołu piłkarskiego od dnia 28 maja, czyli podczas ostatnich meczów sezonu 2022/23. Logo Ambilight TV zostanie wyraźnie wyeksponowane na stadionie, będzie też widoczne na ekranach telewizorów podczas oglądania meczów. Ponadto kluczowi gracze z męskich i kobiecych pierwszych drużyn piłkarskich FC Barcelona zostaną zaproszeni do zapoznania się bezpośrednio się z gamą produktów TP Vision, a w szczególności z unikalną ofertą Philips Ambilight TV i zostania ambasadorami marki. Będąc Głównym Partnerem klubu, TP Vision odegra również istotną rolę jako dostawca urządzeń TV i wyświetlaczy dla infrastruktury audiowizualnej na nowym stadionie Spotify Camp Nou, który stanie się największym i najbardziej innowacyjnym obiektem sportowym w Europie. Umowa przyznaje również TP Vision prawa stowarzyszeniowe z męskimi i żeńskimi pierwszymi zespołami piłkarskimi, a także z innymi profesjonalnymi drużynami sportowymi należącymi do klubu FC Barcelona.

Współpraca pomiędzy TP Vision i FC Barcelona wpisuje się strategię obydwu organizacji, polegającą na proaktywnym poszukiwaniu partnerów, którzy podzielają te same wartości i filozofię, i którzy mogą przyczynić się do wzmocnienia reputacji zarówno klubu, jak i firmy.

TP Vision i FC Barcelona mają tę samą wizję wynoszenia wydarzeń sportowych ponad przeciętność poprzez tworzenie wyjątkowego widowiska dla kibiców – bez względu gdzie się znajdują, na stadionie czy przed telewizorem. Motto FC Barcelona to „więcej niż klub” (Més que un club), a TP Vision oferuje konsumentom Ambilight TV „więcej niż telewizor”.

Telewizory Philips Ambilight są wyposażone w rzędy zintegrowanych, kolorowych diod LED, ułożonych wzdłuż tylnych krawędzi urządzenia, które na ścianie za telewizorem wyświetlają stale zmieniającą się aureolę światła - dokładnie dopasowanego kolorystyką do obrazu na ekranie. Ambilight daje wrażenie większego i lepszego obrazu telewizyjnego, który rozciąga się poza fizyczne granice urządzenia, a sam odbiornik wydaje się unosić w przestrzeni, mimo że jest przymocowany do ściany.

Korzyści z efektu tego typu podświetlenia są od dawna znane w świecie filmu. Badania przeprowadzone przez TP Vision wykazały jednak, że efekt Ambilight warto także zastosować podczas relacjonowania wydarzeń sportowych, jest on szczególnie efektywny przy transmisjach meczów piłki nożnej.

Efekt Ambilight okazał się ogromnym sukcesem, uzyskując jeden z najwyższych wskaźników satysfakcji konsumenta w branży elektroniki użytkowej, a także stanowiąc jedną z głównych przesłanek do ponownego kupna telewizora wyposażonego w tę technologią przez dotychczasowych klientów.

FC Barcelona - mistrzowie La Liga w sezonie 2022/2023 - to jeden z najbardziej popularnych klubów piłkarskich na świecie, z prawdziwie globalną społecznością zagorzałych fanów i wyjątkowym doświadczeniem dnia meczu, mimo że tylko nieliczni szczęśliwcy mogą na żywo oglądać drużynę grającą na Spotify Camp Nou.

Partnerstwo TP Vision i FC Barcelona umożliwi udostępnienie Ambilight TV wielu kibicom klubu, pozwoli też wszystkim fanom sportu odtworzyć na odbiorniku telewizyjnym Philips w swoim domu wyjątkowe wrażenia z meczu rozgrywanego na żywo na stadionie Spotify Camp Nou.

Komentując nowe partnerstwo, Kostas Vouzas, Główny Dyrektor Wykonawczy TP Vision (Philips TV & Sound na Europę i Ameryki) powiedział: „Cieszymy się, że możemy współpracować z prawdziwą ikoną światowego sportu, jaką jest FC Barcelona. To nowe partnerstwo jest naturalne, ponieważ obie nasze organizacje starają się rozszerzyć swoją ofertę daleko poza to, co oferowane jest standardowo, zapewniając naszym fanom wyjątkowe wrażenia, zarówno na żywo jak i w domu. Miliony konsumentów korzystają z naszych wyjątkowych telewizorów Ambilight w swoich domach, a długoterminowe partnerstwo z FC Barcelona podniesie fantastyczne wrażenia z korzystania z Ambilight TV do poziomu, na jaki naprawdę zasługuje”.

Komentując fakt zawarcia partnerstwa w imieniu FC Barcelona, Juli Guiu, Wiceprezes ds. Marketingu, powiedział: „Jesteśmy bardzo dumni, że możemy powitać TP Vision jako nowego Głównego Partnera FC Barcelona. Barça zawsze wyróżniała się zaangażowanym i dążeniem do doskonałości, zarówno na boisku, jak i poza nim. Umowa z TP Vision jest tego kolejnym przykładem, ponieważ współpracujemy ze światowym liderem w dziedzinie elektroniki i technologii audiowizualnej. To ogromny krok naprzód w komercyjnej strategii FC Barcelony we współpracy z międzynarodową firmą, która dzięki innowacji Ambilight TV zmieniła doświadczenie meczowe dla milionów fanów, którzy śledzą piłkę nożną w swoich domach, w porywającą i niezwykle satysfakcjonującą podróż”.

Tańczące z Promocjami 25.05.2023 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.