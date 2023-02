Nowości Philips Sound. Słuchawki na każdą okazję

Dobrze, lepiej, Momentum TW 3. To najlepsze słuchawki douszne Sennheisera?

Na ten rok marka Philips Sound zaplanowała sporo nowości. Są to między innymi słuchawki premium z ANC z linii Philips Fidelio: model nauszny Fidelio L4 oraz wersja dokanałowa TWS Fidelio T2. Dla fanów sportu przygotowano z kolei modele Philips A5508 oraz Philips A5608 z serii GO. Specjalną propozycją są pierwsze w ofercie marki słuchawki ułatwiające zasypianie i wspierające spokojny sen Philips N7808, które opracowano ze specjalistami firmy Kokoon.

Philips Fidelio L4 – jakość dźwięku na jeszcze wyższym poziomie

To kolejny model, który powstał zgodnie z filozofią Philips Fidelio, oferując użytkownikom atrakcyjną kombinację wyjątkowej jakoś­ci dźwięku, długiego czasu pracy na baterii, skutecznej aktywnej redukcji szumów oraz dosko­nałego dopasowania i komfortu użytkowania. A wszystko w połączeniu z najwyższą jakością wykonania i wykoń­czenia. W nausznych słuchawkach Philips Fidelio L4 wykorzystano 40-milimetrowe przetworniki pokryte grafenową powłoką w celu zwiększenia ich sztywności, ale bez podnoszenia masy. W ten sposób zapewniono redukcję zniekształceń dla czystszego dźwięku w średnim i wysokim zakresie tonów.

Niezawodne i energooszczędne wielopunktowe połączenie gwarantuje najnowsza wersja standardu Bluetooth 5.3 z funkcją Auracast i technologią LE Audio. Obsługa kodeków LC3 i LDAC sprawia, że słuchawki są w stanie zaoferować najwyższą jakość bezprzewodowego dźwięku, natomiast odtwarzanie Hi-Res Audio jest dostępne poprzez dołączony przewód minijack 3,5 mm lub złącze USB-C. Dzięki obsłudze SBC i AAC użytkownicy mają zagwarantowaną szeroką kompatybilność urządzenia.

Czteromikrofonowy system redukcji hałasu Hybrid Adaptive ANC w Philips Fidelio L4 udoskonalono poprzez przeniesienie otworu mikrofonu mierzącego hałas zewnętrzny (typu feed-forward) na tylną część muszli, gdzie jest mniej narażony na szum powietrza. Jego czułość może być automatycznie zmniejszana w miarę nasilania się wiatru. Dodatkowy mikrofon odbierający głos jest przeznaczony do usuwania dźwięków z oto­czenia, aby zapewnić wyjątkowo czystą jakość odbieranych i wykonywanych połączeń telefonicznych.

Dzięki baterii o większej żywotności słuchawki oferują teraz 50 godzin odtwarzania bez ANC oraz 40 godzin z włączonym systemem redukcji hałasu. Szybkie 15-minutowe ładowanie wystarcza na pięć godzin pracy. Łatwość obsługi zapewniają dotykowe elementy sterujące znajdujące się na panelu pokrytym naturalną skórą: słuchawki obsługują funkcje przeciągnięcia, stuknięcia i naciśnięcia. Dodatkowo Philips Fidelio L4 są kompatybilne z Asystentem Google i umożliwiają obsługę głosem.

Dla większego komfortu użytkowania zmniejszono również masę słuchawek – w porównaniu z poprzednią generacją nowe Philips Fidelio L4 są o 10% lżejsze. Model ma się pojawić na rynku pod koniec roku 2023.

Philips Fidelio T2 – dokanałowe słuchawki premium z ANC

Jedną z największych zmian, jakie wprowadzono w słuchawkach Philips Fidelio T2 w porównaniu z poprzednią generacją, jest rozmiar. Tegoroczny model jest o 20% mniejszy, zaś jego etui ładujące zminimalizowano aż o 40%. Niezmienna natomiast pozostaje wyjątkowa jakość dźwięku w pełnym zakresie brzmienia dzięki zaawansowanej dwudrożnej konstrukcji oraz zastosowaniu nowego pokrytego grafenem przetwornika dynamicznego o średnicy 9,2 mm, który współpracuje ze specjalnie zoptymalizowanym, niewiel­kim i bardzo wydajnym przetwornikiem ze zrównoważoną kotwicą.

Najnowszy standard Bluetooth 5.3 z obsługą LE Audio i kodekiem LC3 gwaran­tuje dźwięk o wysokiej rozdzielczości i niezawodność połączenia. Słuchawki wyposażono również w opcję kodeka LDAC, który umożliwia odtwarzanie muzyki w najwyższej jakości. Z kolei obsługa kodeków SBC i AAC zapewnia szeroką kompatybilność urządzenia.

Model Philips Fidelio T2 posiada w sumie sześć mikrofonów – po trzy w każdej słuchawce, z których dwa oferują maksymalny poziom adaptacyjnej redukcji hałasu, natomiast jeden wyposażony w technologię przewodzenia kostnego, który przeznaczony jest do odbioru głosu, zmniejsza wpływ szumu wiatru.

Pomimo zmniejszenia rozmiarów słuchawek i etui, model nadal oferuje świetny czas pracy na jednym ładowaniu – dziewięć godzin ciągłego odtwarzania z włączonym ANC i kolejne 27 godzin działania dzięki etui. Bez włączonego trybu ANC Philips Fidelio T2 pracują przez 10 godzin, a dodatkowe 30 godzin uzyskujemy dzięki etui. Pełne ładowanie trwa dwie godziny, natomiast podłączenie słuchawek na zaledwie pięć minut starcza na godzinę odtwarzania.

Model jest odporny na zachlapanie (ochrona IPX4), może być więc bez obaw używany na zewnątrz również w deszczowe dni. Łatwą współpracę z innymi urządzeniami zapewnia funkcja Google Fast Pair. Philips Fidelio T2 pojawią się w sprzedaży pod koniec roku 2023.

Słuchawki sportowe GO – jeszcze więcej muzyki w ruchu

W tym roku Philips Sound rozszerzy również swoją gamę słuchawek sportowych z serii GO o dwa nowe modele ze średniej półki. Oba sprawdzą się podczas intensywnych treningów dzięki połączeniu komfortu, wytrzymałości, odporności na wodę i doskonałej jakości dźwięku.

Philips A5508 to nowe słuchawki dokanałowe TWS z 8-milimetrową membraną pokrytą grafenem o niskim poziomie zniekształceń, które zapewniają doskonałe brzmienie. Z kolei w modelu Philips A5608 zastosowano konstrukcję otwartą z najnowszą technologią przewodzenia kostnego, aby zaoferować użytkownikom zarówno doskonały dźwięk, jak i zwiększyć ich bezpieczeństwo poprzez możliwość odbioru odgłosów z otoczenia. Innym elementem poprawiającym bezpieczeństwo podczas uprawiania sportu w ruchliwym miejscu jest oświet­lenie LED wbudowane w tylną część pałąka.

Oba modele wykorzystują najnowszy, ultraniezawodny standard wielopunktowej łączności bezprzewodowej Bluetooth 5.3 z kodekiem LC3, który zapewnia doskonałą jakość dźwięku przy niskim poborze energii. Słuchawki Philips A5508 wyposażono w hybrydową technologię ANC z wbudowaną funkcją redukcji szumu wiatru. Oba modele posiadają również system pod­wójnych mikrofonów z automatycznym dostrajaniem za pomocą sztucznej inteligencji, który zapewnia bardzo wysoką jakość połączeń.

Słuchawki charakteryzują się doskonałym czasem pracy na baterii i krótkim czasem łado­wania. Philips A5508 oferują siedem godzin odtwarzania z włączonym ANC oraz kolejne 21 godzin pracy dzięki etui. Zaledwie pięć minut ładowania wystarczy na dodatkową godzinę działania. Z kolei model Philips A5608 zapewnia sześć godzin odtwarzania oraz dodatkową godzinę pracy po jedynie 15-minuto­wym ładowaniu.

Odporność na pot i wodę na poziomie IPX5 zapewnia użytkownikom niezawodność działania słuchawek podczas uprawiania sportu w najróżniejszych warunkach. Modele sportowe Philips A5508 oraz Philips A5608 z serii GO będą dostępne od połowy roku 2023.

Philips N7808 – spokojny sen wspierany technologią

Model Philips N7808 to pierwsze słuchawki w ofercie marki stworzone we współpracy ze specjalistami firmy Kokoon, które stanowią kompleksowe rozwiązanie na coraz częściej pojawiające się problemy ze snem. Ułatwiają zasypianie, chro­nią użytkowników przed czynnikami zewnętrznymi mogącymi zakłócić nocny odpoczynek, a także monitorują sen i pomagają go analizować dla poprawy jego jakości.

W zaprojektowanych przy udziale ekspertów firmy Kokoon słuchawkach do snu Philips N7808 główne komponenty elektroniczne przeniesiono z elementów dousznych i umieszczono w płytkiej obudowie na tyle głowy, która jest praktycznie niewyczuwalna podczas leżenia. W efekcie profil słuchawek wyposażonych w przetworniki ze zrównoważoną kotwicą zmniejszono do zaledwie 6 mm grubości – w porównaniu z typowym, ponad 20-milimetrowym rozmiarem większości modeli dokanałowych. Dzięki temu Philips N7808 mogą być używane przez całą noc bez poczucia dyskomfortu.

Czujniki znajdujące się w słuchawkach monitorują sen, aby dostosowywać dźwięki do poszczególnych faz odpoczynku i automatycznie wyciszać je, gdy użytkownik zasypia. Model Philips N7808 współpracuje z aplikacją Kokoon, która umożliwia analizę i optymalizację snu dzięki stałemu monitorowaniu za pomocą akcelerometrów i maleńkiego, optycznego czujnika tętna wewnątrz słuchawki. Jego działanie opiera się na emitowaniu przezskórnie światła i pomiarze jego rozproszenia we krwi. Uzyskane w ten sposób dane są następnie zestawiane, aby pomóc użytkownikom lepiej zrozumieć wzorce ich snu.

Odgłosy dobiegające z otoczenia, które zazwyczaj stanowią główną przyczynę zaburzeń snu, są doskonale izolowane przez słuchawki Philips N7808. Dodatkowo model wyposażono w inteligentną funkcję maskowania hałasów za pomocą odpowiednio dostrojonego, wprowadzanego powoli białego szumu, który pozwala wygłuszyć najgłośniejsze dźwięki z zewnątrz mogące zakłócić sen.

Philips N7808 wyposażono w baterię wystarczającą na dziesięć godzin pracy. Słuchawki można używać również do prowadzenia rozmów i słuchania muzyki, także za pośrednictwem platform Apple Music, Audible, Spotify, YouTube, aplikacji Calm i Headspace lub za pośrednictwem aplikacji Kokoon. Model pojawi się na rynku pod koniec roku 2023.

