Premiera słuchawek OnePlus Buds Pro 2. Ile godzin wytrzymają na jednym ładowaniu?

- Przy tworzeniu OnePlus Buds Pro 2 nie oglądaliśmy się na koszty. Najważniejsze było dla nas, aby oddać w ręce naszych użytkowników słuchawki o wyjątkowej jakości dźwięku. Dzięki współpracy z ekspertami w tej dziedzinie z Dynaudio udało nam się tego dokonać. OnePlus Buds Pro 2 to świetny dźwięk, ogromna moc i wydajność zamknięta w kompaktowych słuchawkach – mówi Kinder Liu, prezes i COO w OnePlus.

Słuchawki dostępne będą dla polskich użytkowników w kolorze czarnym Obsidian Black, który świetnie skomponuje się z najnowszym smartfonem OnePlus 11 w wersji Titan Black.

Głębia dźwięku z podwójnymi przetwornikami MelodyBoost™

Za jakość dźwięku w OnePlus Buds Pro 2 odpowiadają dwa przetworniki MelodyBoostTM Dual Drivers, które zostały stworzone wspólnie z duńską firmą Dynaudio i są gwarancją czystego oraz głębokiego brzmienia. Przetwornik 11 mm odpowiada za niskie tony, a kolejny 6 mm oferuje dobre brzmienie wysokich częstotliwości. Nowe słuchawki wyposażone są również w opracowane także z Dynaudio cztery korektory dźwięku, w tym trzy niestandardowe: Bold, Serenade i Bass.

Słuchawki OnePlus Buds Pro 2 obsługują kodek LHDC 4.0, który pozwala na przesyłanie dźwięku Hi-Res w najwyższej możliwej jakości z przepustowością na poziomie do 990 kbps. Dzięki temu oferują one jakość dźwięku o wysokiej rozdzielczości, mocno zbliżoną do połączenia przewodowego. Słuchawki posiadają także technologię Audio ID 2.0, która odpowiada za skanowanie ucha w celu dobrania najbardziej odpowiadającego brzmienia i pełnego spersonalizowania dźwięku.

Dźwięk jak z kina i koncertów na żywo

OnePlus Buds Pro 2 wyznaczają nowe standardy dźwięku przestrzennego dla użytkowników systemu Android 13, najnowszej wersji mobilnego systemu operacyjnego. We współpracy z Google, OnePlus tak zoptymalizował dźwięk przestrzenny w najnowszej wersji swoich słuchawek, aby osiągnąć wielowymiarowe wrażenia spotykane w kinach. W ramach systemu Android 13, użytkownicy mają również możliwość doświadczania wielokanałowego źródła dźwięku w YouTube i Disney+.Wrażenia dźwiękowe w słuchawkach OnePlus Buds Pro 2 będą jeszcze lepsze po sparowaniu ich z najnowszym smartfonem OnePlus 11 5G. Takie połączenie aktywuje bowiem dźwięk w standardzie Dolby Atmos wraz z technologią Dolby Head TrackingTM. Użytkownicy słuchawek mogą spodziewać się kinowej jakości dźwięku, a odtwarzając swoją ulubioną muzykę, delektować się czystym i naturalnym brzmieniem, przypominającym koncert na żywo.Aby umożliwić obsługę stereofonicznych źródeł dźwięku w popularnych aplikacjach audio i wideo za pomocą funkcji dźwięku przestrzennego, OnePlus zastosowała w najnowszych słuchawkach Buds Pro 2 opracowany przez siebie algorytm Upmixingu Stereo. Rozwiązanie to pozwala zoptymalizować dwukanałowe platformy streamingowe i cieszyć się wielowymiarowym dźwiękiem.

Dla osiągnięcia jak najlepszych parametrów dźwięku przestrzennego, firma OnePlus podjęła współpracę z dwukrotnym zdobywcą Oscara i nagrody Grammy, wybitnym kompozytorem Hansem Zimmerem. Artysta opracował dla marki niestandardowy korektor dźwięku „Soundscape”, który ma mniejszą liczbę niskich częstotliwości niż ustawienie domyślne, a także szersze pole dźwiękowe. Dzięki temu użytkownicy mogą cieszyć się pełnym brzmieniem klasycznej orkiestry symfonicznej czy wielowymiarowym dźwiękami filmu akcji.

Inteligentne funkcje OnePlus Buds Pro 2

OnePlus Buds Pro 2 wyposażone są we wiodącą w branży, certyfikowaną przez TUV funkcję Smart Adaptive Noise Cancellation (ANC), która eliminuje hałas otoczenia do 48dB i maksymalnej szerokości 4 kHz. Głębokość ultrawysokich częstotliwości funkcji redukcji szumów oznacza, że nawet takie dźwięki jak ludzki głos mogą być lepiej dostrojone. Ponadto, użytkownicy mają możliwość ręcznego dostosowania ustawień redukcji szumów do swoich potrzeb.Kolejną inteligentną funkcją jest tryb przezroczystości, dzięki któremu użytkownicy są w stanie wychwycić ewentualne zagrożenia z ich otoczenia, bez konieczności zdejmowania słuchawek. Aktywowany w słuchawkach tryb przezroczystości pozwala również na prowadzenie swobodnej rozmowy, nawet jeśli użytkownik ma je na sobie.

Żywotność baterii do 39 godzin

Elegancki wygląd i krystaliczna jakość dźwięku, niezależnie od otoczenia, to tylko część atutów OnePlus Buds Pro 2. Technologia szybkiego ładowania i długa żywotność baterii sprawiają, że tylko 10 minut ładowania baterii wystarczy, aby przez 3 godziny bez przerwy słuchać muzyki, audiobooków czy prowadzić rozmowy. Całkowity czas pracy słuchawek wraz z etui ładującym wynosi aż do 39 godzin odtwarzania muzyki po pełnym naładowaniu.OnePlus Buds Pro 2 są też w stanie połączyć się z dwoma urządzeniami Bluetooth jednocześnie – oszczędzając użytkownikom kłopotów związanych z przełączaniem się z urządzenia na urządzenie. Dzięki współpracy z Google, słuchawki posiadają funkcję Google Fast Pair, która umożliwia OnePlus Buds Pro 2 łączenie się z pobliskimi urządzeniami z systemem Android bez uszczuplania baterii telefonu. Technologia Bluetooth 5.3 LE Audio obniża również opóźnienia do 54 ms, co może znacznie poprawić wrażenia użytkowników z gier mobilnych. Ponadto, użytkownicy mogą łatwo zarządzać funkcjami słuchawek dzięki funkcji sterowania dotykowego, bez konieczności wyjmowania telefonu.

Zen Mode Air czyli relaks po ciężkim dniu

Słuchawki OnePlus Buds Pro 2 zostały tak zaprojektowane, aby jak najlepiej układały się we wnętrzu ucha i nie powodowały żadnego nacisku. Dzięki temu idealnie nadają się do długotrwałego użytkowania. Słuchawki są wodoodporne, a cecha ta potwierdzona jest certyfikatem IP55. Etui z kolei posiada certyfikat IPX4, co skutecznie zapobiega uszkodzeniu wewnętrznych komponentów urządzenia przez wilgoć.

Najnowsze OnePlus Buds zachowały swoją popularną funkcję Zen Mode Air, umożliwiając użytkownikom wybór pięciu opcji relaksujących szumów, które zmniejszają stres i pozwalają wyciszyć się po ciężkim dniu czy spokojnie zasnąć. Urządzenie wykorzystuje również wbudowany żyroskop, aby pomóc użytkownikom w zachowaniu zdrowej postawy ciała.

Dostępność i cena

Słuchawki OnePlus Buds Pro 2 będą dostępne w regularnej sprzedaży w Polsce i Europie od 16 lutego od godz. 10 czasu środkowoeuropejskiego. OnePlus Buds Pro 2 będzie można kupić za 889 zł.

