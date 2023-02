Dobrze, lepiej, Momentum TW 3. To najlepsze słuchawki douszne Sennheisera?

To już trzecia wersja popularnych słuchawek dousznych uznanego producenta jakim jest niemiecki Sennheiser. Słuchawki są dostępne w trzech wersjach kolorystycznych: grafitowej, czarnej oraz białej. Wykonanie etui Momentum True Wireless 3 jest bardzo solidne. Podobnie jak w poprzednich generacjach mamy do czynienia z melanżową tkaniną. Nowością jest umieszczenie portu USB-C z przodu. Zastosowane materiały - zarówno w przypadku samych słuchawek, jak i etui, są solidne i perfekcyjnie wykończone.

Same słuchawki są wyposażone w silikonowe adaptery douszne w różnych rozmiarach, które są zaprojektowane tak, aby pasowały do wszystkich kształtów i rozmiarów uszu. Dzięki odpornej na zachlapania obudowie z certyfikatem IPX4, MOMENTUM True Wireless 3 są otwarte na niemal każdą przygodę. Deszcz i pot nie są najmniejszym problemem.

Sporym atutem Momentum TW jest wytrzymałość baterii, która wynosi siedem godzin i można ją wydłużyć do 28 godzin korzystając z etui-powerbanku. W praktyce na jednym ładowaniu słuchawki będą gotowe do użytku ponad dobę. Ponadto wysokiej jakości etui obsługuje ładowanie bezprzewodowe, dzięki czemu jest ono niesamowicie proste.

Do obsługi słuchawek dedykowana jest aplikacja Smart Control, która pozwala w pełni wydobyć możliwości TW3. Oferuje możliwość wyboru wstępnie zdefiniowanych ustawień i funkcję korektora, aby dostosować dźwięk do gustu użytkownika.

W opisywanym modelu zastosowano hybrydowe i adaptacyjne ANC, co oznacza, działa na podstawie zarówno mikrofonów zewnętrznych (feed-forward), jak i wewnętrznych (feed-back), dostosowując intensywność tłumienia do odgłosów otoczenia. To zdecydowanie poprawia komfort użytkowania.

Podobnie jak wcześniejsze generacje, Momentum True Wireless 3 zapewniają wyjątkową jakość dźwięku, opartą na systemie akustycznym TrueResponse firmy Sennheiser. Bazuje on na dynamicznych 7-milimetrowych przetwornikach wyprodukowanych w Niemczech, które oferują wciągający dźwięk stereo z głębokim basem, naturalnymi średnimi i szczegółowymi wysokimi tonami. Ponadto każda słuchawka jest teraz wyposażona w trzy mikrofony, które gwarantują krystalicznie czystą jakość połączeń, umożliwiając płynne i łatwe prowadzenie wideokonferencji. Intuicyjne panele dotykowe słuchawek, funkcje których użytkownicy mogą dostosować do swoich osobistych preferencji, ułatwiają sterowanie dźwiękiem i dostęp do asystentów głosowych.

Dla jakich użytkowników Momentum True Wireless 3 okażą się najlepszym wyborem? Mówiąc wprost: dla każdego. Słuchawki sprawdzą się w codziennym użytkowaniu. W domu do nauki i pracy zdalnej, gamingu, a także do aktywności outdoorowych - na rower do słuchania audiobooków, rozmów telefonicznych w czasie wyprowadzania psa czy intensywnych aktywności sportowych. W każdej z opisywanych przykładów otrzymujemy wysoką jakość i zapominamy o tym, że mamy słuchawki w uszach. Dzięki udoskonaleniu adaptacji redukcji szumów, która automatycznie dostosowuje się do otoczenia, możemy czuć się bezpiecznie i jednocześnie odciąć się od rzeczywistości. Za pomocą jednego kliknięcia redukcja szumów zostaje wyłączona lub przełączona w tryb transparentnego słyszenia - w sytuacjach, gdy chcemy być bardziej świadomi tego, co dzieje się wokół.

Sennheiser Momentum True Wireless 3 w dniu premiery kosztowały 1129 zł (w premierowej promocji nawet 800 zł). Obecnie cena słuchawek waha się od ok. 900 zł do nawet 599 zł na wyprzedaży.

Co znajdziemy w pudełku ze słuchawkami Momentum True Wireless 3?

cztery pary tipsów silikonowych (XS, S, M, L);

trzy pary nakładek ergonomicznych (S, M, L);

etui ładujące;

kabel USB > USB-C (długość 40 cm);

instrukcję obsługi i dokumentację.

