“Ten jedyny” model? Co wyróżnia telewizor Philips PUS8857

Modele z serii The One oznaczone symbolami Philips 8807 oraz Philips 8857 to propozycja dla osób poszukujących uniwersalnych rozwiązań. Telewizory oferują wysokiej jakości obraz, znakomite odwzorowanie bogatej palety barw i płynny ruch. Zapewniają to procesor obrazu Philips P5 piątej generacji, panel o częstotliwości odświeżania 120 Hz oraz obsługa wszystkich najważniejszych formatów HDR: HLG, Dolby Vision i HDR10+ - zachęca producent. A to dopiero przedsmak tego, co oferuje seria the One.

To, co wyróżnia Philips PUS8857 to trójstronny system Ambilight, czyli autorska technologia marki. Zamontowane diody LED z tyłu telewizora rzucają na ścianę światło w kolorach wyświetlanych aktualnie na ekranie. Dlatego warto pamiętać, aby nie ustawiać telewizora zbyt blisko ściany (szczególnie, gdy stawiamy go komodzie), żeby nie utracić barwnego efektu. Bez względu czy oglądamy film w romantyczny wieczór, puścimy dzieciom ulubioną bajkę czy zaprosimy kolegów na miłe spotkanie z FIFĄ w tle, barwna poświata potęguje doznania.

Nawet, gdy nie oglądamy TV możemy skorzystać z Ambilight dzięki domyślnie zainstalowanej aplikacji Ambilight Aurora. Dzięki temu nasz telewizor zamieni się w ruchomy lub statyczny obraz wychodzący płynnie poza ramy ekranu.

Kolejna perełka to najnowszy system operacyjny Android TV 11, który pozwala łatwo skorzystać z udogodnień Smart TV oraz bogatej biblioteki treści na żądanie dostępnych w najpopularniejszych serwisach streamingowych, takich jak Netflix, Rakuten TV, Disney+ czy nasz rodzimy Player. Jakby tego było mało, to dzięki asystentowi Google i usłudze Amazon Alexa, obsługa TV staje się jeszcze łatwiejsza.

Telewizory z serii The One oferują dźwięk wysokiej jakości dzięki systemowi audio o mocy 20 W z dwoma głośnikami skierowanymi w dół. Urządzenia obsługują format Dolby Atmos oraz są w pełni kompatybilne z Home Wireless System w technologii DTS Play-Fi, która pozwala na strumieniowe przesyłanie dźwięku o wysokiej rozdzielczości. Dzięki temu możliwe jest stworzenie sterowanego aplikacją systemu, w którym do telewizora podłączone są głośniki znajdujące się w innych pomieszczeniach.

Seria The One jest także świetnym rozwiązaniem dla graczy. Telewizory posiadają złącze HDMI 2.1 eArc, obsługują technologię VRR dla treści 4K w częstotliwości 48-120 Hz z prędkością przesyłu 48 Gb/s, Auto-Low-Latency oraz są kompatybilne z FreeSync Premium. Urządzenia mogą pochwalić się niskim input lagiem na poziomie 11 ms. Nowym dodatkiem w trybie gier jest wyświetlany na ekranie pasek dostępu do ustawień obrazu i dźwięku z uproszczonym menu, dzięki któremu można szybko sprawdzić i dostosowywać parametry podczas grania. Użytkownicy mogą również łatwo włączyć tryby VRR i AMD FreeSync.

Kolejny atut to szeroki wybór rozmiarów. Od 43”, poprzez 50, 55, 65, 75 aż do 86”. Całość uzupełnia smukła, ale stabilna zakrzywiona podstawa w kształcie litery L (w modelach od 43 do 65 cali) lub wąskie nóżki (w modelach 75 i 86 cali). Ceny telewizorów Philips z nowej generacji The One zaczynają się od 3499 zł za model 43”; 3999 zł za model 50”; 4299 zł za model 55”; 5499 zł za model 65”; 7999 zł za model 75” oraz 12 999 zł za model 86”.

Zalety:

atrakcyjna cena

dostępne są ekrany 43″, 50″, 55″, 65″, 75″ i 86”podświetlenie Ambilight

odświeżanie obrazu 4K120Hz

Android TV 11 z Asystentem Google i współpracujący z Alexą

Dobry zestaw złącz

Płynny i szybki system operacyjny

Plus/minus:

pierwszy momenty z PUS8857 to obawa o stabilność telewizora. Z czasem okazało się, że niepotrzebnie

Wady:

rozpiętość ceny w zależności od rozmiaru telewizora

“przestarzały” pilot (wykonany ze srebrnego plastiku, dość duży i toporny)

Specyfikacja:

Matryca o rozdzielczości 3840 na 2160 pikseli

Odświeżanie 120 Hz

Wsparcie dla Dolby Vision, HDR10+, HLG, Dolby Atmos

Ambilight 3-stronny

Podświetlenie DirectLED

System Android TV (Android 11)

Rozmiary od 43 do 86 cali

Głośniki 2.0 o mocy 20 WALLM,

VRR4 x HDMI oraz 2 x USB

Jasność do 500 nitów

Czujnik światła

