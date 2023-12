Trzecia runda zwolnień w Spotify. Pracę straci 1500 osób

"Biorąc pod uwagę rozbieżność między naszym celem finansowym a obecnymi kosztami, zdecydowałem, że jest to najlepsza opcja, aby osiągnąć nasze cele" – oświadczył dyrektor generalny Daniel Ek cytowany w komunikacie prasowym. To już kolejna tura zwolnień. Na początku tego roku firma ogłosiła 6-procentową redukcję etatów. "Chociaż uważam, że jest to właściwe działanie dla naszej firmy, rozumiem, że będzie to niezwykle bolesne dla naszego zespołu" – podkreślił szef Spotify.

Zgodnie z informacjami od Reuters, firma streamingowa Spotify zainwestowała ponad miliard dolarów w rozwój swojego segmentu podcastowego, zdobywając uznanie gwiazd takich jak Kim Kardashian, książę Harry i Meghan Markle. Ponadto, rozszerzyła swoją obecność na rynkach większości krajów na świecie, mając na celu osiągnięcie miliarda użytkowników do 2030 roku.

Wyniki finansowe firmy

W chwili obecnej platforma zgromadziła 601 milionów użytkowników, w porównaniu do 345 milionów pod koniec 2020 roku. Wyniki finansowe firmy w trzecim kwartale zostały wspierane podwyżkami cen usług i wzrostem liczby abonentów we wszystkich regionach. Przedsiębiorstwo prognozuje, że w trzecim kwartale liczba miesięcznych słuchaczy sięgnie 601 milionów, co jest obiecującym wynikiem na tle dynamicznego rozwoju firmy.

Quiz. Jak dobrze pamiętasz piosenki Republiki z lat 80.? Te utwory wstrząsnęły PRL! Pytanie 1 z 10 Dokończ fragment przeboju „Biała flaga”. „Gdzie oni są? Ci wszyscy moi....” przyjaciele wielbiciele oskarżyciele Dalej