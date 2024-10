Dzięki państwowej posadzie został milionerem. Wiemy, ile zarobi Adam Glapiński do końca kadencji

Whopper 2.0: kultowy burger do 4 listopada w promocyjnej cenie 15 zł

Jak wylicza money.pl, do tej pory "łączna suma zarobków Adama Glapińskiego w okresie siedmiu lat wyniosła imponujące 6 987 152 zł brutto. Gdyby uwzględnić jeszcze połowę 2016 roku, było to o kilkaset tysięcy złotych więcej. W ciągu tego okresu roczne wynagrodzenie prezesa NBP wzrosło o ponad 70 proc.".

Kadencja obecnego szefa NBP potrwa do 2028 roku. Portal wyliczył ile zarobi do końca kadencji. Money.pl wziął pod uwagę, dwa scenariusze.

W pierwszym jak wylicza portal "zakładając, że jego wynagrodzenie utrzyma się przez kolejne 4,5 roku (od 2024 do połowy 2028 roku) na poziomie z 2023 roku (1 325 419 zł rocznie), można oszacować, że zarobi on dodatkowo około 5 964 385 zł brutto. Sumując to z dotychczasowymi zarobkami, łączne wynagrodzenie Adama Glapińskiego za cały okres pełnienia funkcji prezesa NBP (2017-2028) może sięgnąć około 12 951 537 zł brutto".

W drugim money.pl przyjął, średni roczny wzrost na poziomie około 9,3 proc.

"Przyjmując ten scenariusz, można zakładać, że prezes NBP w poszczególnych latach mógłby zarobić: w 2024 roku - około 1 448 683 zł, w 2025 - 1 583 411 zł, w 2026 - 1 730 668 zł, w 2027 - 1 891 620 zł, a w pierwszej połowie 2028 - około 1 033 851 zł (połowa rocznej kwoty). Łącznie dałoby to sumę około 7 688 233 zł za okres od 2024 do połowy 2028 roku. Po dodaniu tej kwoty do sumy z lat 2017-2023, wychodzi, że całkowite zarobki Adama Glapińskiego na stanowisku prezesa NBP mogłyby wynieść około 14 675 385 zł brutto" - wylicza money.pl.

Tak rosły zarobki prezesa NBP. Nieprawdopodobne skoki wynagrodzenia

Portal przy tym pokazuje jak rosło wynagrodzenie szefa polskiego banku centralnego, od objęcia kadencji. Na początku, w 2017 r. wynagrodzenie Glapińskiego wynosiło nieco ponad 777 tys. zł, w 2020 r. było to już ponad 946 tys. zł, a trzy lata później 1 mln 325 tys. zł. Teraz money.pl ujawnił, że łącznie wynagrodzenie szefa NBP zwiększa się z 200 proc. pensji do 230 proc., co oznacza, że efektywnie wzrośnie o 15 proc. Jak obliczyli dziennikarze money.pl Grzegorz Osiecki i Tomasz Żółciak, roczne wynagrodzenie prezesa NBP wzrośnie o ponad 191 tys. zł.

Przy tym jak zaznacza portal należy pamiętać, że jest to wynagrodzenie podstawowe. Zgodnie z przepisami wynagrodzenie prezesa NBP składa się z:

pensji podstawowej, obejmującej wynagrodzenie zasadnicze,

dodatek funkcyjny i dodatek stażowy, a także z

comiesięcznej premii.

"Oprócz regularnego wynagrodzenia otrzymuje on dodatkowe nagrody kwartalne za "szczególne zaangażowanie w realizację zadań ustawowych". Wysokość tych nagród jest progresywna w ciągu roku. Osiąga nawet 4,5-krotność miesięcznego wynagrodzenia w ostatnim kwartale. W praktyce oznacza to, że prezes NBP otrzymuje równowartość 27 miesięcznych pensji rocznie"- informuje portal.

W czwartek (3.10) podczas konferencji prasowej Glapiński pytany o przyznaną premię i podwyżkę skomentował, "prezes NBP nie ma prawa przyznawać sobie żadnej premii. Na tym w zasadzie mogę zakończyć odpowiedź. To rutynowe działania NBP, które od zawsze, na tej samej podstawie prawnej, są dokonywane przez te same ciała i w ten sam sposób".

Wcześniej komunikat w tej sprawie wystosował Narodowy Bank Polski, który tłumaczy, że wynagrodzenie prezesa NBP kształtuje się na poziomie około 35 procent średniej wynagrodzeń prezesów banków komercyjnych.

Dziennikarka TVN24 zapytała prezesa NBP Adama Glapińskiego, na jakiej podstawie przyznał sobie premię.

- Współczuję pani, że musi pani zadawać takie pytania, które, jak pani na pewno wie, są oparte na fałszywych przesłankach - skwitował Glapiński z NBP.

Złota robota w tym NBPDo 1,3 mln zł pensji dojdzie 200 tys zł premii 🥰Takim to inflacja nie straszna :)No i szybko można na mieszkanko odłożyć i wysokimi stopami się nie przejmować 🥰 https://t.co/Q9FwdnqJXd pic.twitter.com/TBhHU7u3UE— Rafał Mundry (@RafalMundry) October 3, 2024

