Dzień dentysty. Ile zarabia dentysta. Będziesz w szoku!

Ile zarabia dentysta?

Dzień Dentysty przypada 5 marca. Z tej okazji lekarzom dentystom składamy życzenia, ale przy tej okazji zaglądamy im do kieszeni. Sprawdziliśmy, ile zarabiają dentyści w Polsce. Wiadomo, że prywatna praktyka może być wyjątkowo dochodowa i pod względem ekonomicznym zależna od lokalizacji gabinetu, wykształcenia, doświadczenia, umiejętności i oferty lekarza. Zatem jakie są pensje dentystów. Portal wynagrodzenia.pl wskazuje na to, że według Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń mediana rynkowa wynosi 6580 zł. Oznacza to, że 50 proc. pytanych zarabia więcej, a połowa mniej niż wskazana kwota. Mniej w tym wypadku oznacza ok. 4 tys. zł, a więcej blisko 10 tys. zł miesięcznie.

Jak zostać dentystą?

Co zrobić, by zostać stomatologiem? Do wykonywania tego zawodu niezbędny jest dyplom uczelni wyższej z tytułem lekarz stomatolog. Taki dyplom można zdobyć po pięcioletnich studiach. Przyznanie pełnych praw zawodowych jest możliwe po odbyciu rocznego stażu podyplomowego oraz otrzymaniu pozytywnego wyniku z Lekarsko – Dentystycznego Egzaminu Państwowego. Następnie można poszerzać wiedzę na tak zwanej specjalizacji. O jedno miejsce na studia stomatologiczne ubiega się w zależności od uczelni od 20 do blisko 60 osób. Lekarze dentyści muszą kształcić się całe życie samodzielnie i na rozmaitych szkoleniach oraz kursach dedykowanych tej grupie zawodowej.

