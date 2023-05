Dzień Dziecka w cieniu inflacji. 100 zł na prezent to bariera dla wielu Polaków

Dzień Dziecka 2023. Ile wydamy na prezenty?

Jak podają analitycy z UCE RESEARCH, Polacy najczęściej wydadzą na prezent dla jednego dziecka od 50 do 100 zł – 21,9 proc. Następnie wskazywane są kwoty od 100-150 zł – 15 proc. a także od 150 do 200 zł – 11,4 proc. Z badania wynika też, że 11,6 proc. Polaków nie zamierza w ogóle obchodzić Dnia Dziecka. Tyle samo osób jeszcze nie wie, ile pieniędzy wyda na prezent dla jednej osoby z tej okazji.

– Analizując szczegółowe wyniki sondażu, widać, że nie będą obchodzić Dnia Dziecka głównie osoby w wieku 65-74 lat. To może być zaskakujące, bo Polacy w tej grupie wiekowej przeważnie mają wnuki. Myślę, że problemem może być zła sytuacja materialna. Seniorzy często mają ograniczone możliwości dorabiania pieniędzy do niskich emerytur i z tego może wynikać tak radykalne stanowisko. Niejednokrotnie też osoby starsze wstydzą się tego, że nie mają odpowiednich środków na zakup prezentów. Oczywiście to nie wszystkie powody, lecz – w mojej ocenie – najważniejsze – mówi Maciej Tygielski, współautor badania, dyrektor zarządzający Grupą SkipWish.

W tym roku łącznie ok połowa badanych przeznaczy od 50 do 200 zł na okolicznościowy podarunek. Biorąc pod uwagę obecną drożyznę, można przewidywać, że raczej to będą dość symboliczne prezenty. Winna temu oczywiście jest wysoka inflacja. To z jej powodu konsumenci zaczęli naprawdę mocno oszczędzać i to nawet na własnych dzieciach czy wnukach.

Dzień Dziecka 2023 Jakie prezenty?

Zapytani o to, jaki prezent wręczą dziecku w dniu jego święta, ankietowani najczęściej deklarowali, że przekażą pieniądze w gotówce – 26,6 proc. Następnie była mowa o zabawkach – 23 proc. (edukacyjnych – 15 proc., tradycyjnych – 8 proc.). Dalej były słodycze – 20,2 proc., książki – 16,5 proc., a także ubrania – 14,7 proc. Najczęstsza odpowiedź jest dość zaskakująca, ponieważ od wielu lat Polacy głównie kupowali zabawki, słodycze i drobną elektronikę. Może to świadczyć o tym, że wolą podarować pieniądze, bo wiedzą, iż za określoną sumę sami niezbyt wiele kupią.

Dzień Dziecka 2023 - wyjazdy i kino

Oprócz prezentów materialnych respondenci wskazali też inne kwestie, np. wyjazd z dzieckiem poza miejsce zamieszkania, wspólne wyjście do restauracji lub kawiarni, także do kina bądź teatru. Na wyjazd poza miejsce zamieszkania lub do kina bądź teatru zabiorą swoje pociechy respondenci zarabiający 7000-8999 zł, głównie ci z dużych i ze średnich miast. Z kolei osoby zarabiające powyżej 9000 zł oraz seniorzy zaproszą dzieci albo wnuki do restauracji lub kawiarni.

