Dzień Dziecka na szynach – podróż za złotówkę!

PKP Intercity ogłosiło wyjątkową promocję z okazji Dnia Dziecka, która z pewnością ucieszy rodziny planujące podróże po Polsce. W niedzielę, 1 czerwca, najmłodsi pasażerowie będą mogli skorzystać z niezwykłej oferty i podróżować wszystkimi pociągami PKP Intercity za jedyne 1 zł. To doskonała okazja, by spędzić ten wyjątkowy dzień w podróży, odkrywając nowe miejsca i ciesząc się wspólnymi chwilami.

Kiedy i gdzie kupić promocyjne bilety?

Sprzedaż promocyjnych biletów ruszyła już 2 maja, dając rodzicom i opiekunom wystarczająco dużo czasu na zaplanowanie podróży. Bilety w cenie 1 zł dostępne są na przejazdy drugą klasą pociągami kategorii TLK, IC, EIC oraz Pendolino. Można je nabyć w różnorodnych kanałach sprzedaży, co zapewnia wygodę i dostępność dla każdego.

Kasy biletowe: Tradycyjny sposób zakupu, umożliwiający bezpośredni kontakt z kasjerem i uzyskanie odpowiedzi na ewentualne pytania.

Aplikacja mobilna PKP Intercity: Wygodne rozwiązanie dla osób ceniących mobilność i możliwość zakupu biletów w dowolnym miejscu i czasie.

Serwis e-IC: Platforma internetowa, umożliwiająca zakup biletów online bez wychodzenia z domu.

Bezpośrednio u konduktora w pociągu: Opcja dla osób, które decydują się na podróż w ostatniej chwili, jednak warto pamiętać, że dostępność biletów może być ograniczona.

Z oferty mogą skorzystać dzieci i młodzież w wieku od 4 do 16 lat. To szeroki przedział wiekowy, obejmujący zarówno przedszkolaków, jak i uczniów szkół średnich, co sprawia, że promocja jest atrakcyjna dla wielu rodzin.

Dodatkowe ulgi i promocje dla rodzin

PKP Intercity pamięta również o najmłodszych podróżnikach, którzy nie ukończyli 4 roku życia. Dzieci w tym wieku podróżują pociągami PKP Intercity na podstawie biletu jednorazowego z ulgą 100%, co oznacza, że ich przejazd jest całkowicie bezpłatny.

Ponadto, rodzice i opiekunowie podróżujący z dziećmi mogą skorzystać z atrakcyjnych ofert rodzinnych, takich jak Taniej z Bliskimi, Bilet Rodzinny lub Duża Rodzina. Oferty te przewidują 30-procentową zniżkę dla dorosłych podróżujących z dziećmi, co pozwala na znaczne obniżenie kosztów podróży.

Co ważne, promocje można łączyć! Oznacza to, że dziecko, które skorzysta z biletu za złotówkę, nadal zalicza się do grupy uprawnionej do zniżek rodzinnych. To doskonała wiadomość dla rodzin, które chcą podróżować komfortowo i oszczędnie.

