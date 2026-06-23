Wielu ojców rezygnuje z wolnego

Jeszcze kilka lat temu ojciec na urlopie rodzicielskim był rzadkością. Dziś sytuacja powoli się zmienia. Jak podkreślają eksperci, coraz więcej mężczyzn korzysta z możliwości spędzenia czasu z dzieckiem.

Najmniej znanym uprawnieniem jest jednak część urlopu rodzicielskiego przeznaczona wyłącznie dla ojca. Tata ma do dyspozycji 9 tygodni, których nie może przejąć mama.

Jeśli ojciec nie wykorzysta tego czasu, urlop po prostu przepada.

Dwa tygodnie płatnego urlopu tylko dla taty

Każdy ojciec zatrudniony na etacie może skorzystać z urlopu ojcowskiego. To 14 dni wolnego, za które otrzymuje 100 proc. wynagrodzenia w formie zasiłku.

Jest jednak jeden warunek — urlop trzeba wykorzystać przed ukończeniem przez dziecko pierwszego roku życia. Po tym terminie prawo do niego wygasa.

800 plus? Ojciec też może złożyć wniosek

Świadczenie 800 plus kojarzy się głównie z matkami, ale przepisy nie robią żadnego rozróżnienia.

Ojciec może samodzielnie złożyć wniosek i pobierać 800 zł miesięcznie na każde dziecko do ukończenia 18 lat. W przypadku opieki naprzemiennej świadczenie może zostać podzielone pomiędzy rodziców.

Nawet 1,9 tys. zł miesięcznie dla rodziców małych dzieci

Dużym wsparciem może być także program Aktywny Rodzic.

W jego ramach można otrzymać:

- do 1500 zł miesięcznie na żłobek, - do 1900 zł miesięcznie na dziecko z niepełnosprawnością, - 500 zł miesięcznie w programie „Aktywnie w domu”, - 1500 zł miesięcznie na opiekę nad dzieckiem w ramach programu „Aktywni rodzice w pracy”. To wsparcie, które w skali roku może oznaczać dodatkowe kilkanaście tysięcy złotych w domowym budżecie.

Dwa dni wolnego na dziecko

Nie każdy rodzic pamięta również o tzw. opiece na dziecko.

Rodzicom dzieci do 14. roku życia przysługują dwa dni lub 16 godzin płatnego zwolnienia od pracy w ciągu roku. Za ten czas pracownik zachowuje pełne wynagrodzenie.

Gdy dziecko zachoruje, ZUS wypłaci zasiłek

Ojciec może także skorzystać z zasiłku opiekuńczego wypłacanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Na chore dziecko do 14. roku życia przysługuje maksymalnie 60 dni opieki rocznie. W przypadku starszych dzieci limit wynosi 14 dni.

Zasiłek to 80 proc. podstawy wynagrodzenia.

Ulga podatkowa może przynieść kilka tysięcy złotych

Rodzice mogą również skorzystać z ulgi prorodzinnej przy rozliczaniu PIT-u.

Wysokość odliczenia wynosi:

- 1112,04 zł na pierwsze dziecko, - 1112,04 zł na drugie dziecko, - 2000,04 zł na trzecie dziecko, - 2700 zł na czwarte i każde kolejne. W przypadku większych rodzin oznacza to bardzo konkretne oszczędności.

Karta Dużej Rodziny i specjalne zniżki

Ojcowie wychowujący co najmniej troje dzieci mogą otrzymać Kartę Dużej Rodziny.

Dzięki niej można taniej kupić paliwo, bilety kolejowe, wejściówki do instytucji kultury czy skorzystać z rabatów w wielu sklepach i punktach usługowych.

Mało kto wie, że „Mama 4 plus” może trafić do ojca

To jedno z najmniej znanych świadczeń. Program „Mama 4 plus” może zostać przyznany także mężczyźnie, jeśli samodzielnie wychował co najmniej czworo dzieci, a matka zmarła, porzuciła rodzinę lub nie uczestniczyła w wychowaniu potomstwa.

Świadczenie odpowiada wysokości minimalnej emerytury i wypłacane jest przez ZUS.

Ojcowie nadal nie wykorzystują wszystkich swoich praw

Eksperci podkreślają, że choć przepisy są coraz bardziej przyjazne rodzicom, wielu ojców wciąż nie korzysta z dostępnych urlopów i świadczeń.

Dlaczego tak się dzieje? Najczęściej powodem bywają stereotypy, presja w miejscu pracy, a także obawy o domowy budżet. Tymczasem część przywilejów może oznaczać nie tylko dodatkowe pieniądze, ale również bezcenny czas spędzony z dzieckiem. Warto więc sprawdzić, które z nich przysługują właśnie nam.

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