Notariusz najczęściej kojarzy się ze sprzedażą czy kupnem nieruchomości. I słusznie. Przeniesienie własności nieruchomości w Polsce wymaga zawsze formy aktu notarialnego. Ale u notariusza można załatwić także szereg spraw związanych z naszym majątkiem, np. z zakresu prawa spadkowego i rodzinnego. U notariusza można dokonać poświadczenia dziedziczenia, czyli potwierdzenia praw do spadku. Można także sporządzić testament, odrzucić niechciany spadek, zrzec się dziedziczenia lub zachowku. Wiele osób nie wie, że części z tych czynności można – i warto – dokonać w kancelarii notarialnej, a więc bez konieczności udawania się do sądu.

Notariusze sporządzają także małżeńskie umowy majątkowe (np. rozdzielność majątkowa) oraz umowy o podział majątku wspólnego (w trakcie małżeństwa i po rozwodzie).

Także przedsiębiorcy mogą liczyć w swojej działalności na wsparcie notariuszy. W formie aktu notarialnego może zostać zawarta np. ugoda zabezpieczająca roszczenia pieniężne z poddaniem się dłużnika egzekucji.

Porozmawiaj z notariuszem

Sytuacje kryzysowe mobilizują do poszukiwania sposobów lepszego zabezpieczenia majątku. W efekcie pandemii coraz więcej osób –i to w coraz młodszym wieku – podejmuje decyzję o spisaniu testamentu, często w bezpiecznej formie aktu notarialnego. Również wojna w Ukrainie i powoli odczuwalny kryzys gospodarczy powodują, że szukamy skutecznych sposobów, by jak najlepiej zadbać o majątek rodziny i firmy. I tu z pomocą może przyjść notariusz. Jak notariusz może pomóc? Przede wszystkim doradzając dokonanie takiej czynności notarialnej, która będzie odpowiednia dla klienta kancelarii oraz informując o jej możliwych konsekwencjach.

