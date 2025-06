i Autor: Shutterstock Kurs franka szwajcarskiego w górę. Bank podnosi stopy procentowe! O ile wzrosną kredyty Polaków?

Kredyty w Polsce

Dzień sądu dla WIBOR-u! TSUE wyda przełomowy wyrok

Wielki dzień dla kredytobiorców! TSUE wyda wyrok w sprawie WIBOR-u. Czy banki czeka kolejna fala pozwów? Sprawdź, co to oznacza dla Twojego kredytu i jak może zmienić się sytuacja na rynku finansowym. To historyczna chwila, która może zrewolucjonizować polskie finanse!