Kredytowy rollercoaster: maj 2025 zaskakuje!

Rynek kredytów mieszkaniowych przeżywa prawdziwe odrodzenie! Z najnowszych danych Biura Informacji Kredytowej (BIK) wynika, że w maju 2025 roku wartość zapytań o kredyty mieszkaniowe poszybowała w górę aż o 46,4 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. To prawdziwy skok, który budzi nadzieje, ale i rodzi pytania o przyszłość rynku nieruchomości.

Nie tylko wartość zapytań wzrosła. Również liczba osób, które zdecydowały się złożyć wniosek o kredyt mieszkaniowy, robi wrażenie. W maju 2025 roku o kredyt mieszkaniowy wnioskowało ponad 38,6 tys. osób, co stanowi wzrost o 43,1 proc. rok do roku. To pokazuje, że Polacy coraz śmielej myślą o własnym M i są gotowi zaciągać zobowiązania finansowe.

Jak wyjaśniono w komunikacie, wartość BIK Indeksu Popytu na Kredyty Mieszkaniowe oznacza, że w maju, w przeliczeniu na dzień roboczy, banki i SKOK-i przesłały do BIK zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę wyższą o 46,4 proc. w porównaniu do maja 2024 roku. To bardzo konkretny wskaźnik, który potwierdza, że zainteresowanie kredytami mieszkaniowymi jest realne i znaczące.

Łącznie o kredyt mieszkaniowy wnioskowało 38,63 tys. osób w porównaniu do blisko 26,99 tys. rok wcześniej. W ujęciu miesięcznym wzrost liczby aplikujących wyniósł 8,4 proc. To pokazuje, że trend wzrostowy utrzymuje się i nie jest jedynie jednorazowym skokiem.

Średnia kwota kredytu: Ile pożyczamy na mieszkanie?

"Średnia wartość wnioskowanego kredytu mieszkaniowego wyniosła w maju 2025 r. 467,6 tys. zł i była wyższa o 7,4 proc. niż w maju 2024 r. W porównaniu do kwietnia br. była wyższa o 2,1 proc." - przekazali autorzy raportu. To oznacza, że Polacy pożyczają coraz większe kwoty na zakup nieruchomości, co może świadczyć o rosnących cenach mieszkań lub o większych oczekiwaniach co do standardu kupowanych nieruchomości.

Cytowany w raporcie główny analityk Grupy BIK dr hab. Waldemar Rogowski zwrócił uwagę, że wzrost liczby osób wnioskujących o kredyt jest najwyższy od października 2021 r. Podkreślił jednak, że wyjątkiem były dwa impulsy, tj. "z marca 2022 r., gdy wystąpiło przyspieszenie składania wniosków o kredyt w związku z zapowiedzią zwiększenia bufora na stopę procentową od kwietnia 2022 r. oraz z okresu II półrocza 2023 r. w wyniku wprowadzenia Programu Bezpieczny Kredyt 2 proc.". To ważne zastrzeżenie, które pokazuje, że na rynek kredytów mieszkaniowych wpływają różne czynniki, w tym regulacje prawne i programy rządowe.

Obniżki stóp procentowych: Klucz do ożywienia?

"Popyt na kredyt mieszkaniowy jest już wybudzony dzięki pierwszej obniżce stóp procentowych i oczekiwaniu na kolejne. Spadek stóp procentowych, a wraz z nim wzrost popytu, stał się istotnym punktem zwrotnym mobilizującym kredytobiorców" - ocenił Rogowski. Jego zdaniem, wysokie stopy procentowe w okresie czerwiec 2022 r. – czerwiec 2023 r., praktycznie "+zamroziły+ popyt na kredyty mieszkaniowe". To bardzo ważna obserwacja, która wskazuje, że polityka monetarna ma ogromny wpływ na rynek kredytów mieszkaniowych. Obniżki stóp procentowych mogą być kluczem do dalszego ożywienia tego rynku.Ekspert zwrócił też uwagę, że czynnikiem stymulującym zainteresowanie kredytem na mieszkania jest też "stabilna sytuacja cenowa na rynku nieruchomości", w tym oznaki spadku cen w ujęciu rocznym na rynku wtórnym, które - w jego ocenie - skłaniają do zakupu nieruchomości. To dobra wiadomość dla osób, które planują zakup mieszkania. Stabilizacja cen lub nawet ich spadek na rynku wtórnym może być okazją do znalezienia atrakcyjnej oferty.

Średnia kwota kredytu: Rekordowe wartości

"Drugim czynnikiem wpływającym na wysokość wartości Indeksu jest średnia kwota wnioskowanego kredytu mieszkaniowego" - wskazał. Jak tłumaczył Rogowski, kwota ta jest najwyższa w historii. To oznacza, że Polacy pożyczają coraz większe kwoty na zakup nieruchomości, co może być związane z rosnącymi cenami mieszkań lub z większymi wymaganiami co do standardu kupowanych nieruchomości.

W opinii eksperta wartość indeksu w kolejnych miesiącach przekroczy rekord, wraz z większą liczbą osób wnioskujących i wyższą średnią wnioskowaną kwotą o kredyt. Jeśli prognozy dr hab. Waldemara Rogowskiego się sprawdzą, to czeka nas rekordowy rok pod względem popytu na kredyty mieszkaniowe. To z kolei może mieć wpływ na ceny nieruchomości i na całą gospodarkę.

BIK Indeks Popytu na kredyty mieszkaniowe to wskaźnik, który mierzy zainteresowanie kredytami mieszkaniowymi w Polsce. Indeks ten pokazuje, jak zmienia się wartość wniosków o kredyty mieszkaniowe składanych przez klientów indywidualnych w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Jest to więc cenny wskaźnik, który pozwala na monitorowanie sytuacji na rynku kredytów mieszkaniowych i na przewidywanie przyszłych trendów.