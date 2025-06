Wynagrodzenie prezydenta: Ile zarabia głowa państwa?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wynagrodzenie prezydenta składa się z dwóch głównych elementów: wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatku funkcyjnego. Wynagrodzenie zasadnicze to 9,8-krotność kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, natomiast dodatek funkcyjny to 4,2-krotność tej samej kwoty. W 2025 r. kwota bazowa, podlegająca corocznej waloryzacji, wynosi 1878,89 zł. Oznacza to, że łączne wynagrodzenie prezydenta w tym roku wyniesie 26 304,46 zł brutto. Warto jednak pamiętać, że z każdym rokiem prezydentowi przysługuje dodatek za wysługę lat, który może zwiększyć jego zarobki. Dodatek za wysługę lat wzrasta co roku o 1 proc., aż do maksymalnej wysokości 20 proc. wynagrodzenia zasadniczego, co w przeliczeniu daje kwotę 3682,62 zł.

Dożywotnie uposażenie

Ustawa z 1996 r. reguluje kwestię dożywotniego uposażenia dla byłych prezydentów. Przysługuje im miesięczne świadczenie w wysokości 75 proc. wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, uwzględniające również dodatek za wieloletnią pracę. Przy założeniu, że łączne wynagrodzenie prezydenta wynosi 26 304,46 zł brutto, uposażenie emerytalne wyniosłoby 19 728,35 zł brutto. Co więcej, jeśli prezydent pełnił swoją funkcję przez co najmniej 12 miesięcy, po ustąpieniu z urzędu zachowuje prawo do dotychczasowego wynagrodzenia przez okres trzech miesięcy.

Ochrona SOP

Jednym z najważniejszych przywilejów związanych z funkcją prezydenta jest dożywotnia ochrona zapewniana przez Służbę Ochrony Państwa (SOP). Obejmuje ona dostęp do samochodów z floty SOP, w tym kuloodpornych limuzyn zapewniających najwyższy poziom bezpieczeństwa. W przypadku transportu lotniczego, prezydent korzysta z floty 1. Bazy Lotnictwa Transportowego. Ochrona SOP może być przyznana jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem mandatu. Andrzej Duda został objęty ochroną przez poprzednika SOP, czyli Biuro Ochrony Rządu, jeszcze jako prezydent elekt.

Rezydencje prezydenckie: luksus i reprezentacja

Nowy prezydent będzie miał do wyboru zamieszkanie w Pałacu Prezydenckim lub w Belwederze. Dodatkowo, do jego dyspozycji będą rezydencje pełniące funkcje wypoczynkowe i biznesowe: Centrum reprezentacyjno-konferencyjne na Helu, dworek w Ciechocinku, zamek w Wiśle. Kancelaria Prezydenta dysponuje również biurami na ul. Wiejskiej 10.

Opieka zdrowotna: dostęp do najlepszych specjalistów

Zgodnie z ustawą o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, prezydentowi, jego małżonce oraz członkom rodziny pozostającym na jego utrzymaniu przysługuje prawo do świadczeń opieki zdrowotnej "w razie nagłego zachorowania lub urazu, wypadku, zatrucia lub konieczności natychmiastowego leczenia szpitalnego". Przepisy te dotyczą również premiera oraz marszałków Sejmu i Senatu. Świadczenia są finansowane z budżetu państwa z części, którą dysponuje minister do spraw wewnętrznych, oraz udzielane przez podmioty lecznicze podlegające MSWiA lub MON, takie jak Wojskowy Instytut Medyczny przy ul. Szaserów w Warszawie lub Centralny Szpital Kliniczny MSWiA.

