Średnia krajowa płaca w Polsce cały czas rośnie i zbliża się już do 9 tys. zł. A ile zarabiają osoby na najwyższych urzędach w naszym państwie. Ile zarabia prezydent, premier, marszałkowie Sejmu i Senatu RP? Bierzemy pod lupę wynagrodzenia oferowane na tych stanowiskach. Wynagrodzenie głowy państwa reguluje m.in. ustawa budżetowa i zależy ono od tzw. kwoty bazowej, która co roku podlega waloryzacji. Zaś sposób ustalania jej wysokości określa szczegółowo ustawa z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Trzeba podkreślić, że miesięczna pensja prezydenta Polski składa się z trzech elementów: wynagrodzenia zasadniczego, które wynosi 9,8-krotność kwoty bazowej; dodatku funkcyjnego w wysokości 4,2-krotności kwoty bazowej; dodatku za wysługę lat, który przysługuje w zależności od przepracowanych lat i może wynosić do 20 proc. wynagrodzenia zasadniczego. Jak to wygląda w praktyce?

Jak wyliczył i podał bankier.pl, w 2025 roku kwota bazowa dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe to 1878,89 zł. Zatem aktualna miesięczna pensja prezydenta RP wygląda tak: wynagrodzenie zasadnicze – 18 413,12 zł brutto (1878,89 zł × 9,8); dodatek funkcyjny – 7 891,34 zł brutto (1878,89 zł × 4,2); dodatek za wysługę lat – 3 682,62 zł brutto (zakładając maksymalny dodatek 20 proc.). Ostatecznie wychodzi na to, że obecna pensja prezydenta Polski wynosi 29 987,08 tys. zł brutto miesięcznie, co netto daje kwotę rzędu 21 tys. zł.

A ile zarabiają inne ważne osoby w państwie? Premier Polski, czyli obecnie Donald Tusk, może liczyć na ustawową pensję 21 569,66 zł brutto miesięcznie, w tym 16 308,77 zł wynagrodzenia zasadniczego oraz 5260,89 zł dodatku funkcyjnego. W sumie netto to około 15 tys. zł miesięcznie. Podobne miesięczne zarobki otrzymuje marszałek Sejmu - obecnie Szymon Hołownia i Marszałek Senatu - obecnie Małgorzata Kidawa-Błońska. Posłowie otrzymują również uposażenie poselskie oraz środki na prowadzenie biura poselskiego.

Czy to wysokie stawki oferowane za pracę na takich stanowiskach? Dla porównania bankier.pl wyliczył wynagrodzenia głów państw w innych krajach są znacznie wyższe. Jak podał serwis, prezydent Francji zarabia około 15 tys. euro miesięcznie (ok. 65 tys. zł brutto), kanclerz Niemiec otrzymuje około 30 tys. euro miesięcznie (ok. 130 tys. zł brutto). Natomiast prezydent USA zarabia 400 tys. dolarów rocznie, co daje ok. 1,6 mln zł rocznie (ok. 133 tys. zł miesięcznie).

