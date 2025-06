Nowe posiedzenie RPP. Niższa inflacja wystarczy do kolejnej obniżki stóp procentowych?

Zwycięstwo Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich 2025 oznacza nie tylko triumf polityczny, ale też znaczącą zmianę w finansach całej rodziny. Nowy prezydent może liczyć na wyraźną podwyżkę w stosunku do obecnych zarobków jako szef IPN, jednak jego małżonka Marta będzie musiała zrezygnować z 18-letniej kariery w Krajowej Administracji Skarbowej.

Ile zarabia Nawrocki jako prezes IPN w 2025 roku?

Wynagrodzenie prezesa Instytutu Pamięci Narodowej reguluje system mnożnikowy oparty na kwocie bazowej. Od stycznia 2025 roku rząd Donalda Tuska podwyższył kwotę bazową do 1 878 zł i 89 gr, co przełożyło się na automatyczną podwyżkę dla szefa IPN.

Obecne zarobki Karola Nawrockiego jako prezesa IPN:

Wynagrodzenie zasadnicze: 14 717 zł brutto (mnożnik 7,84)

(mnożnik 7,84) Dodatek funkcyjny: 3 959 zł brutto (mnożnik 2,10)

(mnożnik 2,10) Łączne wynagrodzenie: 18 676 zł brutto miesięcznie

To oznacza podwyżkę o 890 zł brutto w porównaniu do 2024 roku, kiedy Nawrocki zarabiał około 17 786 zł brutto miesięcznie.

Prezydenckie wynagrodzenie - ile zarobi nowy prezydent?

Pensja prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej jest znacznie wyższa od uposażenia prezesa IPN. Składa się z trzech głównych elementów określonych ustawą o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.

Struktura wynagrodzenia prezydenta na 2025 rok:

Wynagrodzenie zasadnicze: 18 413 zł brutto (9,8-krotność kwoty bazowej)

(9,8-krotność kwoty bazowej) Dodatek funkcyjny: 7 891 zł brutto (4,2-krotność kwoty bazowej)

(4,2-krotność kwoty bazowej) Dodatek stażowy: do 3 683 zł brutto (maksymalnie 20% wynagrodzenia zasadniczego)

Bez dodatku stażowego prezydent zarabia 26 304 zł brutto miesięcznie. Z maksymalnym dodatkiem za wysługę lat (po 20 latach pracy w administracji) łączna pensja może sięgnąć 29 987 zł brutto.

To oznacza, że Nawrocki jako prezydent będzie zarabiał o 7 628 zł brutto więcej niż jako prezes IPN, a z dodatkiem stażowym różnica może wzrosnąć do 11 311 zł brutto miesięcznie.

Pięcioosobowa rodzina zamieszka w pałacowych komnatach

Zwycięstwo Nawrockiego oznacza, że pięcioosobowa rodzina - para prezydencka z trójką dzieci (Daniel, Antoni i Katarzyna) - zamieszka w prestiżowych wnętrzach Pałacu Prezydenckiego. Drugie piętro pałacu w całości zajmują prywatne apartamenty prezydenta i jego rodziny, użytkowane były przez prezydentów Aleksandra Kwaśniewskiego i Lecha Kaczyńskiego.

Prezydenckie apartamenty na drugim piętrze obejmują:

Pięć sypialni, trzy łazienki i kuchnię

Pokój wypoczynkowy z widokiem na ogród

Bibliotekę prywatną

Salon rodzinny

Gabinet Pierwszej Damy

Powierzchnia użytkowa pałacu to imponujące 20 000 metrów kwadratowych, co czyni go największym pałacem w Warszawie. Rodzina Nawrockich otrzyma bezpłatne mieszkanie w jednym z najcenniejszych budynków w Polsce, z widokiem na Krakowskie Przedmieście z jednej strony i historyczny ogród z drugiej.

Bezpłatne wyżywienie, transport i ochrona dla całej rodziny

Jako prezydent, Nawrocki wraz z rodziną będzie korzystał z pełnego wsparcia logistycznego finansowanego z budżetu państwa:

Bezpłatne świadczenia dla rodziny prezydenckiej:

Wyżywienie - całodobowy dostęp do kuchni pałacowej i obsługi kelnerskiej

- całodobowy dostęp do kuchni pałacowej i obsługi kelnerskiej Transport - samochody, transport helikopterem dla wszystkich członków rodziny

- samochody, transport helikopterem dla wszystkich członków rodziny Ochrona SOP - całodobowa ochrona wszystkich domowników

- całodobowa ochrona wszystkich domowników Służba zdrowia - świadczenia zdrowotne na zasadach określonych dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe i członków ich rodzin

- świadczenia zdrowotne na zasadach określonych dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe i członków ich rodzin Garderoby reprezentacyjne - za stroje i kreacje na zagraniczne wyjazdy i spotkania płaci kancelaria

Dostęp do prezydenckich rezydencji:

Trzy prezydenckie rezydencje: w Wiśle, Ciechocinku i na Helu

Villa w Wiśle z dostępem do stoków narciarskich

Ośrodek w Ciechocinku z funkcjami edukacyjno-historycznymi

Rezydencja na Helu składająca się z dwóch identycznych willi, wieży widokowej, krytego basenu, kortu tenisowego, sauny, siłowni

Marta Nawrocka musi zrezygnować z pracy w KAS

Kluczową konsekwencją prezydenckiej kariery męża będzie konieczność rezygnacji z pracy przez Martę Nawrocką. 38-letnia żona nowego prezydenta od 18 lat pracuje w Krajowej Administracji Skarbowej, wcześniej w Służbie Celnej.

Kim jest Marta Nawrocka:

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

Funkcjonariuszka KAS na stanowisku młodszej ekspertki Służby Celno-Skarbowej

Specjalizuje się w kontroli przemysłu naftowego, spirytusowego i zwalczaniu nielegalnego hazardu

Obecne zarobki: około 5 500 zł brutto miesięcznie

Marta Nawrocka już w lutym 2025 roku wzięła bezpłatny urlop, aby wspierać męża w kampanii wyborczej. Jej praca w KAS wiązała się z wymagającymi zadaniami - uczestniczyła w siłowych wejściach do lokali z nielegalnymi automatami, zatrzymaniach przestępców i operacjach terenowych. Jako umundurowana funkcjonariuszka nosiła broń i miała nienormowany czas pracy.

Pierwsza Dama bez pensji

W Polsce nie istnieje system wynagradzania małżonek prezydentów. Pierwsza Dama nie otrzymuje żadnej pensji, choć państwo od niedawna odprowadza za nią składki na ubezpieczenie społeczne, głównie emerytalną, aby nie straciła ciągłości składkowej.

Oznacza to, że rodzina Nawrockich straci miesięcznie około 5 500 zł brutto z tytułu pracy Marty, co częściowo zrekompensuje podwyżka męża, ale nie w pełni.

Dodatkowe przywileje prezydenckie po zakończeniu kadencji

Funkcja prezydenta wiąże się nie tylko z wyższą pensją, ale też z licznymi dodatkowymi benefitami:

Dożywotnia emerytura prezydencka w wysokości 75 proc. wynagrodzenia zasadniczego

Obecnie wynosi ona 13 810 zł brutto miesięcznie (około 9 500 zł netto)

Trzymiesięczna odprawa po zakończeniu urzędowania

Porównanie z zarobkami światowych przywódców

Choć pensja polskiego prezydenta może wydawać się wysoka, w porównaniu międzynarodowym wypada skromnie:

Prezydent USA: około 33 300 dolarów miesięcznie (130 tys. zł)

Prezydent Francji: około 16 000 euro miesięcznie (69 tys. zł)

Kanclerz Niemiec: około 30 000 euro miesięcznie (129 tys. zł)

Prezydent Polski: 26 300 zł brutto miesięcznie

Bilans finansowy rodziny Nawrockich

Zyski:

Podwyżka męża: +7 628 zł brutto miesięcznie (bez dodatku stażowego)

Dożywotnia emerytura prezydencka po zakończeniu kadencji

Bezpłatne mieszkanie, transport i ochrona

Straty:

Utrata pensji żony: -5 500 zł brutto miesięcznie

Brak możliwości rozwijania kariery zawodowej przez Pierwszą Damę

Bilans netto:

Rodzina zyska około 2 128 zł brutto miesięcznie, a w perspektywie długoterminowej - dzięki dożywotniej emeryturze prezydenckiej - zmiana będzie zdecydowanie opłacalna finansowo.

Zwycięstwo Karola Nawrockiego oznacza więc nie tylko polityczny triumf, ale też znaczące zmiany w budżecie domowym. Choć rodzina straci jeden z dochodów, prezydencka pensja i długoterminowe korzyści czynią tę zmianę finansowo atrakcyjną, szczególnie w kontekście prestiżu i możliwości wpływania na losy kraju.

Źródła: Ustawa o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, ustawa budżetowa na 2025 rok, dane Kancelarii Prezydenta RP

