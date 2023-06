Dzień Sushi. Najdroższe sushi na świecie [galeria]

Ile kosztują prace związane z utrzymaniem domu? Ta kobieta to sprawdziła

Dzień sushi. Ile kosztuje najdroższe sushi?

Sushi to potrawa japońska złożona z gotowanego ryżu zaprawionego octem ryżowym oraz różnych dodatków w postaci, przeważnie surowych: owoców morza, wodorostów nori, kawałków ryb, warzyw, grzybów, a także omletu japońskiego, tofu, ziarna sezamowego. 18 czerwca według kalendarza obchodzimy Dzień Sushi. W Polsce nie brakuje miłośników tego przysmaku. Sushi można kupić w restauracji, popularnym dyskoncie lub zrobić samemu. W zależności od tego, zapłacimy za porcję określoną kwotę. Porcja dla jednej osoby w dyskoncie kosztuje około 20 zł, a restauracji ok. 40 zł. I śmiało można powiedzieć, że to tanio. Dlaczego? Zobacz, ile kosztuje najdroższe sushi na świecie.

Najdroższe na świecie sushi można kupić w nowojorskiej restauracji KOI. Mówi się, że rozmaite frykasy kupują tam najbogatsi mieszkańcy Manhattanu, którym nawet rekordowa inflacja nie jest straszna. Sushi przyrządzane jest z kawioru i homarów z dodatkiem białych trufli. Porcja sushi High Roller kosztuje około 1000 dolarów, czyli ok. 4 tys. zł.

Dlaczego sushi może być takie drogie? Wszystko zależy od składników. Jeśli znajduje się w nim najdroższy na świecie tuńczyk, to cena sushi wystrzeli w górę. Tuńczyk błękitnopłetwy jest w Japonii znany jako "król sushi" ze względu na swój kolor i układ włókien. Najlepsze złowione okazy sprzedawane są na aukcjach na targu Toyosu w Tokio za równowartość milionów złotych. Na przykład przed kilkoma laty japońska sieć restauracji zapłaciła ponad 11 mln zł za tuńczyka ważącego 278 kg.

