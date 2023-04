Dzień Ziemi. Ile zarabiają ekolodzy? Będziesz w szoku

Dzień Ziemi 2023

Dzień Ziemi nazywany także Międzynarodowym Dniem Ziemi, to coroczne wydarzenie obchodzone w celu promowania ochrony środowiska, poszerzania świadomości ekologicznej i inspirowania do życia w zgodzie z naturą. Idea obchodów Dnia Ziemi została zapoczątkowana w 1970 r. Zwykle tego dnia, 22 kwietnia, odbywa się wielkie sprzątanie świata. To też okazja do przypomnienia o tym, kto zajmuje się kwestiami ochrony środowiska i na jakie zarobki można liczyć. Od wielu lat istnieje możliwość kształcenia się w takim kierunku na poziomie średnim i wyższym.

Teoretycznie ekologiem może nazywać się każdy, kto dba o naszą planetę. Tymczasem istnieje taki zawód. Ekolog jest zawodem złożonym, skupiającym zadania o charakterze badawczym, ekspercko-doradczym, społecznym. Celem pracy ekologa jest praktyczne wykorzystanie wiedzy, w szczególności ekologicznej, dla wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju.

Ile zarabia ekolog

Przy okazji Dnia Ziemi bierzemy pod lupę zarobki ekologów i osób zawodowo zajmujących się ochroną przyrody. Zatem na jakie wynagrodzenie mogą liczyć osoby pracujące w tej branży? Rynkowe zarobki na stanowisku ekologa to przedział od 2,5 tys. zł do 4 tys. zł. Oznacza to, że co drugi ekolog w Polsce otrzymuje pensję pomiędzy 2,5 tys. zł a 4 tys. zł. Ale mając wyższe wykształcenie związane z ochroną środowiska, można zarobić nieco więcej. Miesięczne wynagrodzenie całkowite (mediana*) na stanowisku specjalisty ds. ochrony środowiska wynosi 5,5 tys. zł. Co drugi specjalista ds. ochrony środowiska otrzymuje pensję od 4,6 PLN do 6,6 tys. zł.

