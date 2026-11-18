Organizacja w Warszawie 7. szczytu Partnerstwa na rzecz Transatlantyckiej Współpracy Energetycznej (P-TEC) w dniach 18-19 listopada 2026 r.

Udział w spotkaniu premiera Donalda Tuska oraz wysokich rangą przedstawicieli rządu USA, w tym sekretarza ds. energii i sekretarza spraw wewnętrznych.

Główne tematy rozmów: dostawy gazu LNG, energetyka jądrowa, inwestycje w infrastrukturę i ochrona obiektów krytycznych.

Podkreślenie roli Polski jako kluczowego partnera w budowaniu bezpieczeństwa energetycznego Europy Środkowo-Wschodniej.

Szczyt energetyczny P-TEC w Warszawie

Warszawa na dwa dni, 18 i 19 listopada 2026 roku, stanie się centrum strategicznych rozmów o energii. To właśnie tutaj odbędzie się siódma edycja szczytu Partnerstwa na rzecz Transatlantyckiej Współpracy Energetycznej, znanego jako P-TEC. W spotkaniu weźmie udział premier Donald Tusk, a po drugiej stronie stołu zasiądą kluczowi przedstawiciele amerykańskiej administracji: sekretarz ds. energii USA Chris Wright oraz sekretarz spraw wewnętrznych USA Doug Burgum. To spotkanie na najwyższym szczeblu, które ma realnie wpłynąć na przyszłość energetyki w naszej części świata.

Wydarzenie, organizowane wspólnie przez polskie Ministerstwo Energii, Departament Energii USA oraz think tank Atlantic Council, gromadzi nie tylko polityków. Do Warszawy zjadą przedstawiciele rządów z ponad 20 państw Europy, a także prezesi największych firm energetycznych, inwestorzy i najważniejsi eksperci z branży. Tegoroczny szczyt P-TEC w Warszawie to wyraźny sygnał, że Polska jest dziś jednym z najważniejszych graczy w regionie, jeśli chodzi o bezpieczeństwo energetyczne. Stawką rozmów są miliardy złotych, które popłyną w nowe inwestycje, a także stabilność dostaw prądu i gazu na lata.

O tym, jak ważna jest to impreza dla rządu Donalda Tuska, mówi wprost minister energii Miłosz Motyka. Jego zdaniem organizacja szczytu w Polsce to dowód na silną pozycję naszego kraju na arenie międzynarodowej.

P-TEC łączy państwa po obu stronach Atlantyku wokół wspólnych priorytetów: bezpieczeństwa energetycznego, rozwoju gospodarczego i innowacji. Organizacja tego spotkania w Polsce to wyraźny sygnał, że nasz kraj jest dziś jednym z najważniejszych graczy w tej współpracy – partnerem, który ma konkretne projekty, infrastrukturę i możliwości, by współtworzyć energetyczną przyszłość Europy - powiedział Miłosz Motyka, minister energii

Mówiąc prościej: Polska ma nie być już tylko biernym odbiorcą energii, ale krajem, który aktywnie kształtuje rynek i ma konkretne pomysły, jak zapewnić stabilne dostawy nie tylko sobie, ale i sąsiadom.

Co będzie tematem rozmów?

Agenda szczytu jest napięta i konkretna. Rozmowy zostały podzielone na dwa dni. Pierwszy, 18 listopada, to forum biznesowe, gdzie spotkają się ci, którzy realnie budują i finansują energetykę. Drugi dzień, 19 listopada, to już spotkanie na szczeblu ministerialnym, gdzie zapadną polityczne decyzje.

W środę głównym tematem będzie pieniądz i logistyka. Dyskusje skupią się na tym, jak połączyć infrastrukturę energetyczną w regionie, jak zapewnić różne źródła dostaw gazu i ropy oraz jak dalej rozwijać rynek LNG, czyli gazu skroplonego. Kluczowym elementem rozmów będzie też budowa łańcuchów dostaw dla energetyki jądrowej, co w praktyce oznacza, że Polska chce nie tylko kupić technologię, ale też produkować część komponentów u siebie. Biznes i politycy będą też rozmawiać o tym, jak sfinansować te gigantyczne inwestycje, które liczone są w setkach miliardów złotych.

Z kolei w czwartek, podczas spotkania z udziałem premiera Donalda Tuska i amerykańskich sekretarzy, rozmowy wejdą na poziom strategiczny. Priorytetem będzie oczywiście energetyka jądrowa i dalsza współpraca w temacie dostaw gazu LNG. Ale pojawi się też niezwykle ważny wątek ochrony infrastruktury krytycznej. Chodzi o to, jak zabezpieczyć nasze elektrownie, gazociągi i porty przed ewentualnymi atakami, czy to fizycznymi, czy cybernetycznymi. Właśnie bezpieczeństwo energetyczne, rozumiane jako pewność dostaw i ochrona kluczowych obiektów, jest absolutnym priorytetem polskiego rządu w tych rozmowach.

Polska hubem energetycznym Europy?

Wszystkie te rozmowy o atomie, gazie i inwestycjach nie dzieją się w próżni. Fakt, że tak ważny szczyt odbywa się właśnie w Warszawie, to potwierdzenie, że Polska z kraju, który przez lata martwił się o własne dostawy energii, staje się państwem, które może zapewnić ją innym. Nasze położenie geograficzne, rozbudowany terminal LNG w Świnoujściu i plany budowy elektrowni jądrowych sprawiają, że stajemy się kluczowym punktem na energetycznej mapie Europy.

Ministerstwo Energii nie ukrywa, że zamierza to wykorzystać. To już nie jest tylko kwestia kupowania technologii czy surowców z USA. To gra o znacznie wyższą stawkę: o pozycję lidera i gwaranta stabilności w Europie Środkowo-Wschodniej. Jak zapowiada resort, Polska wykorzysta to spotkanie w budowaniu bezpieczeństwa energetycznego Europy Środkowo-Wschodniej. W praktyce oznacza to, że nadwyżki gazu czy energii mogłyby w przyszłości płynąć z Polski do naszych sąsiadów, na przykład na Ukrainę, do Czech czy na Słowację, uniezależniając ich od dostaw z niepewnych kierunków.

Dlatego właśnie tak ważna jest długofalowa współpraca energetyczna Polska-USA, która stanowi fundament dla stabilności całego regionu. Amerykanie widzą w Polsce wiarygodnego partnera, który ma konkretne projekty i jest w stanie je zrealizować. Szczyt P-TEC w Warszawie to symboliczne przypieczętowanie tego partnerstwa. Decyzje, które tu zapadną, będą kształtować naszą energetyczną i gospodarczą rzeczywistość na całe dekady.

Złoty Laur 2026 - Biznes i innowacje - BGK