Krajowa Grupa Spożywcza wychodzi z 300 milionów złotych strat, planując zamknąć rok obrotowy 2025/26 "na zero plus".

W ramach nowej strategii powstaną m.in. sześć biometanowni (pierwsze dwie w 2027 roku) wykorzystujących odpady rolne, oraz agroterminal w Gdańsku.

Inwestycje te mają obniżyć koszty produkcji i wzmocnić bezpieczeństwo żywnościowe Polski, przekształcając KGS w podmiot strategiczny.

Strategia zakłada modernizację wszystkich spółek KGS (bez ich sprzedaży) oraz zachęcanie rolników do uprawy roślin energetycznych.

Po latach finansowych problemów Krajowa Grupa Spożywcza w końcu staje na nogi. Państwowy gigant rolno-spożywczy zamyka rok obrotowy 2025/26 bez strat, co jest ogromną zmianą po 300 milionach złotych na minusie rok wcześniej. O nowym otwarciu i ambitnych planach poinformował wiceminister aktywów państwowych Grzegorz Wrona. W centrum nowej strategii znalazły się potężne inwestycje w energetykę i logistykę, które mają nie tylko poprawić wyniki firmy, ale też wzmocnić polskie bezpieczeństwo żywnościowe.

Jaka jest sytuacja finansowa Krajowej Grupy Spożywczej?

Krajowa Grupa Spożywcza ma za sobą trudny okres, ale wygląda na to, że najgorsze już minęło. Jeszcze w poprzednim roku holding zanotował ogromną stratę w wysokości 300 mln zł. Teraz, na koniec roku finansowego 2025/26, sytuacja wygląda zupełnie inaczej.

W ubiegłym roku KGS miała 300 milionów złotych straty, ale ten rok zamykamy na poziomie „zero plus”, czyli nie przewidujemy straty. Natomiast to ciągle nie jest poskładana firma – przyznał szczerze wiceminister Grzegorz Wrona podczas spotkania z dziennikarzami.

Te słowa pokazują, że choć udało się zatrzymać finansowy pożar, przed grupą wciąż jest mnóstwo pracy. Wyjście na zero to dopiero początek drogi do stabilnej zyskowności. Dlatego rząd Donalda Tuska stawia na nową strategię, której sercem są inwestycje.

Jakie inwestycje planuje KGS? Powstaną biometanownie i agroterminal

Głównym punktem nowej strategii są inwestycje w zieloną energię. To ruch, który ma obniżyć koszty produkcji, a jednocześnie wpisać się w unijne trendy. Wiceminister aktywów państwowych Grzegorz Wrona wskazał, że w strategii Krajowej Grupy Spożywczej jest potencjał na budowę sześciu biometanowni. Pierwsze dwie inwestycje mają ruszyć już w przyszłym, 2027 roku.

Co ciekawe, paliwem dla tych nowoczesnych instalacji będą odpady z produkcji rolnej. Chodzi głównie o wysłodki i wytłoki z buraków cukrowych. „Wprost chcemy zrobić to, co nasza konkurencja już dawno zrobiła, czyli wykorzystać wysłodki i wytłoki z buraka do zgazowania” – wyjaśnił wiceminister Wrona. To sprytne rozwiązanie, które zamienia problematyczny odpad w cenne źródło energii.

Ale to nie wszystko. Na liście kluczowych projektów znalazły się też:

Budowa agroterminalu w Gdańsku: Projekt realizowany wspólnie z Portem Gdańsk ma usprawnić eksport polskich produktów rolnych i pomóc w zagospodarowaniu nadwyżek żywności.

Projekt realizowany wspólnie z Portem Gdańsk ma usprawnić eksport polskich produktów rolnych i pomóc w zagospodarowaniu nadwyżek żywności. Rozbudowa zakładu w Trzemesznie: Ta inwestycja jest już w toku. Powstają tam nowoczesne silosy na skrobię o pojemności 60 tysięcy ton.

Grupa planuje też kolejne przejęcia, aby zwiększyć swój wpływ na rynek, ale szczegóły rozmów pozostają na razie tajemnicą.

Co nowa strategia KGS oznacza dla rolników i spółek?

Nowe plany to także duże zmiany dla rolników i spółek wchodzących w skład holdingu. Przyjęta w czerwcu 2026 roku strategia zakłada, że żadna ze spółek nie zostanie sprzedana. Zamiast tego czeka je modernizacja i nowe zadania.

Plantatorzy, od pokoleń związani z uprawą buraków czy zbóż, będą zachęcani do częściowego przeformułowania swojej produkcji. Chodzi o sianie tzw. roślin energetycznych. „Dochodzimy do tego, żeby wykorzystywać ziarna techniczne, owies, żyto, które są tak kaloryczne jak węgiel do tego, żeby wykorzystywać zasiewy pod produkcję energii" – tłumaczył Grzegorz Wrona.

Zmiany dotkną też konkretne firmy. Fabryka Cukierków „Pszczółka” może zacząć produkować żywność o długim terminie ważności dla wojska, a spółka Elewarr, zajmująca się skupem zboża, ma stać się kluczowym elementem systemu zabezpieczania rezerw na wypadek kryzysu. Nowa strategia Krajowej Grupy Spożywczej ma na celu wzrost przychodów i wzmocnienie bezpieczeństwa żywnościowego kraju. To pokazuje, że KGS ma pełnić podwójną rolę – komercyjną i strategiczną dla państwa.

Grzegorz Wrona, wiceminister MAP [IMPACT 2026]