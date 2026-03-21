E.Wedel dołącza do Too Good To Go. Kultowe słodkości trafią do Paczek Niespodzianek

Adrianna Ewa Stawska-Ostaszewska
Adrianna Ewa Stawska-Ostaszewska
2026-03-21 20:11

Marnowanie żywności to jeden z największych problemów współczesnej branży spożywczej. E.Wedel, jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich marek cukierniczych, postanowił zmierzyć się z tym wyzwaniem w praktyczny i smaczny sposób – nawiązując współpracę z Too Good To Go.

  • Kultowe słodkości E.Wedel za połowę ceny? Sprawdź, jak działa nowa współpraca i gdzie znajdziesz Paczki Niespodzianki w swoim mieście.
  • To nie jedyna inicjatywa marki – dowiedz się, jak E.Wedel od roku walczy z marnotrawstwem i co kryje się za projektem „Daj im szansę".
  • Jeden zakup, realny wpływ na planetę – poznaj liczby, które pokazują, ile już udało się uratować dzięki Too Good To Go w Polsce.
Niedoskonałe produkty w doskonałych cenach

Od teraz użytkownicy aplikacji Too Good To Go mogą kupować pełnowartościowe słodkości E.Wedel za połowę ceny wyjściowej. W Paczkach Niespodziankach znajdą się nadwyżkowe produkty z Pijalni Czekolady, kultowych sklepów firmowych, a także z niedawno otwartego Muzeum Fabryka Czekolady E.Wedel.

Współpraca obejmuje 17 lokali w 11 miastach w Polsce – m.in. w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Gdańsku i Łodzi. Dostępne są cztery rodzaje paczek: mała i średnia paczka gastronomiczna (20 zł i 30 zł przy wartości odpowiednio 40 zł i 60 zł) oraz mała i średnia paczka sklepowa (34,90 zł i 69,90 zł przy wartości 70 zł i 140 zł). Zawartość każdej z nich zależy od bieżących nadwyżek danego dnia.

Krok po kroku ku zrównoważonej produkcji

To nie pierwsza inicjatywa marki w tej dziedzinie. Rok temu E.Wedel wprowadził projekt „Daj im szansę” – limitowaną linię produktów z nieidealnymi tabliczkami czekolady, piankami Ptasie Mleczko® czy pralinami o nieregularnym kształcie. Teraz współpraca z Too Good To Go to kolejny etap holistycznego podejścia E.Wedel do minimalizacji odpadów.

„W produkcji słodyczy nie da się całkowicie uniknąć nadwyżek ani drobnych odchyleń wizualnych. Dzięki współpracy z Too Good To Go możemy jeszcze skuteczniej zmniejszać skalę marnowanego jedzenia, pokazując, że nadwyżki nie oznaczają obniżonej jakości” – mówi Klaudia Klawikowska, Specjalistka ds. Marketingu Pijalnie Czekolady E.Wedel.

Too Good To Go – globalny lider walki z marnotrawstwem

Too Good To Go to certyfikowana firma BCorp działająca w 19 krajach, skupiająca ponad 120 mln zarejestrowanych użytkowników i 185 000 aktywnych partnerów. Od 2019 roku w Polsce aplikacja pomogła uratować blisko 20 milionów posiłków przed zmarnowaniem, co odpowiada 51 300 tonom emisji CO2.

Dla miłośników czekolady to wyjątkowa okazja – zamówić kultowe polskie słodycze w atrakcyjnej cenie i jednocześnie działać na rzecz planety.

