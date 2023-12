Ekspert nie ma wątpliwości. "Kaucja za butelki w Polsce powinna wynosić 1 zł"

W listopadzie br. na stronach RCL opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska ws. wysokości kaucji dla poszczególnych rodzajów opakowań objętych systemem kaucyjnym. System kaucyjny ma ruszyć w Polsce od 1 stycznia 2025 roku. Resort zaproponował, by do plastikowych butelek o pojemności do trzech litrów, butelek szklanych wielokrotnego użytku do półtora litra oraz do puszek metalowych do jednego litra, doliczona została kaucja w wysokości 50 gr.

Anna Sapota, wiceprezes ds. public affairs dla Europy północno-wschodniej w ramach Grupy TOMRA komentując propozycję przedstawioną przez resort klimatu i środowiska, że obecnie wchodzimy w decydującą fazę przygotowań do wdrożenia systemu kaucyjnego. Jedną z kwestii organizacyjnych jest właśnie wysokość kaucji, która będzie doliczana do opakowań. "To niezwykle istotne, ponieważ wysokość kaucji będzie mieć wpływ na skuteczność i przejrzystość całego systemu. Zapewnienie finansowej zachęty do zapobiegania śmieceniu i promowania recyklingu jest bowiem tym, co odróżnia systemy kaucyjne od innych sposobów zbiórki" - zauważyła.

Propozycje oscylują w przedziale od 70 groszy do 1 złotówki

Jak podkreśliła Sapota, badania pokazują, iż odpowiednia wartość kaucji skutecznie zmienia zachowania konsumenta. "Sugerują też, że jej kwota powinna być taka, aby motywować konsumentów do zwrotu opakowań, ale jednocześnie zniechęcać do oszustw. Według raportu +Recykling się opłaca+, przygotowanego przez Tomra, trudno jest osiągnąć zwroty na poziomie 80 proc. lub wyższym przy wartości kaucji równej lub niższej 0,05 euro" - dodała.

Przedstawicielka branży recyklingu przypomniała, że w 2029 roku w Polsce planujemy zbierać co najmniej 90 proc. opakowań.

"Zgodnie z projektem rozporządzenia, kaucja ma wynieść (...) 50 groszy. Warto zastanowić się nad podniesieniem tej kwoty. Propozycje oscylują w przedziale od 70 groszy do 1 złotówki (...). Choć ostateczna wartość kaucji będzie determinowana zawsze przez uwarunkowania lokalne, to analiza innych europejskich systemów kaucyjnych wskazuje, że kaucja w zakresie od 0,15 do 0,25 euro obecnie jest prawidłową stawką. W przypadku Polski wydaje się, że 1 zł będzie odpowiednią kwotą, aby pogodzić potrzebę motywacji konsumenta i zapobieganiu nadużyciom systemu" - wskazała Sapota.

QUIZ PRL. „Choinko, choinko zielona”, czyli szkolne zabawy choinkowe w PRL. Łza się kręci w oku Pytanie 1 z 10 Salę gimnastyczną lub klasę lekcyjną po szkolnej zabawie: sprzątała woźna sprzątali uczniowie sprzątali wszyscy chętni rodzice Dalej