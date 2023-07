System kaucyjny zacznie działać od 2025 roku? Sejm przyjmuje projekt ustawy

System kaucyjny na plastik wejdzie w Polsce w 2025 roku?

Zgodnie z projektem system kaucyjny ma zostać wprowadzony w Polsce 1 stycznia 2025 r. Chodzi o projekt nowelizacji ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Nowe przepisy wdrożą unijną dyrektywę ws. zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko.

Przedstawiając projekt ustawy wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba powiedział, że wprowadzony zostanie system kaucyjny na jednorazowe butelki z tworzyw sztucznych do 3 litrów, szklane butelki wielorazowego użytku do 1,5 litra oraz metalowe puszki o pojemności do 1 litra.

Wymiana butelki na pieniądze bez paragonu

- Będzie to system powszechny, bezparagonowy na terenie całego kraju. Określiliśmy wielkość sklepów, które będą zobligowane do tego aby (...) przyjmować opakowanie. Wielkość powyżej 200 m kwadratowych zakłada, że te sklepy będą zobligowane - stwierdził.

Wyjaśnił, że mniejsze sklepy nie będą zobowiązane do uczestnictwa w systemie kaucyjnym z uwagi na możliwości lokalowe.

Obecnie znaczna część odpadów powstających z opakowań, które planuje się objąć systemem kaucyjnym, zbierana jest razem z innymi odpadami komunalnymi w systemie gminnym.

Według resortu klimatu i środowiska nowe rozwiązanie zwiększy poziom selektywnego zbierania, a w efekcie także recyklingu odpadów opakowaniowych i zmniejszy zaśmiecenie środowiska.

Zgodnie z projektowanymi przepisami, puste opakowania będzie można oddać do sklepu, aby odzyskać wcześniej zapłaconą kaucję. Duże sklepy, o powierzchni powyżej 200 metrów kwadratowych, będą w tym celu musiały odbierać puste opakowania, a pozostałe placówki handlowe (o mniejszej powierzchni) będą mogły przystąpić do systemu i odbierać opakowania objęte kaucją na zasadzie dobrowolności.

Do jednorazowych butelek z plastiku o pojemności do 3 litrów, szklanych butelek wielorazowego użytku do 1,5 litra oraz metalowych puszek o pojemności do 1 litra doliczona zostanie kaucja, której wysokość zostanie określona w rozporządzeniu. Aby odebrać kaucję w sklepie, nie trzeba będzie okazywać paragonu. Zgodnie z opublikowanym w kwietniu projektem rozporządzenia, do jednorazowych butelek z plastiku do 3 litrów, szklanych butelek wielorazowego użytku do 1,5 litra oraz metalowych puszek o pojemności do 1 litra doliczona miałaby zostać kaucja w wysokości 50 gr.

