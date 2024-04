Ekstra 50 000 zł po zatrudnienia seniora! Ważne zmiany w przepisach

Polscy przedsiębiorcy dyskryminują silversów

Główny Urząd Statystyczny podaje, że już dziś co czwarta osoba w wieku produkcyjnym przekroczyła 50. rok życia. Liczba aktywnych na rynku pracy 50-latków stale rośnie i do 2030 roku może stanowić nawet jedną trzecią aktywnych zawodowo. Według kolejnych szacunków populacja Polski skurczy się w ciągu najbliższych 25 lat o 5 milionów mieszkańców, a do 2080 roku uszczupli się o kolejne 5 milionów i wyniesie nieco ponad 28 mln. Mimo to przedsiębiorcy nie chcą zatrudniać silversów. Niechęć pracodawców do ochrony przedemerytalnej, gorsza znajomość języków obcych czy najnowszych technologii - to w opinii wielu pracowników największe przeszkody w zmianie pracy na dojrzałym etapie zawodowego życia.

W resorcie rodziny trwają prace nad ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Nowe przepisy mają wspierać zatrudnianie osób po 60. roku życia (kobiety) i 65. roku życia (mężczyźni), w tym także emerytów. Zgodnie z nowymi przepisami przedsiębiorstwa, które zatrudnią seniora na 3-letnią umowę o pracę, przez dwa lata będą otrzymywać comiesięczne dofinansowanie w wysokości ok. 2150 zł (łącznie ok. 51 600 zł).

Obecnie jak wynika z badań “Ageizm w Polsce” Polskiego Instytutu Ekonomicznego, aż 9 na 10 aplikacji pracowników 50+ pozostaje bez odpowiedzi. Silversi poszukują pracy średnio o pół roku dłużej od młodszych pokoleń, a w takich miastach jak Warszawa są zapraszani na rozmowy o pracę nawet 4 razy rzadziej.

Tymczasem jak wskazuje Cezary Maciołek prezes Grupy Progres agencji pracy,"biorąc pod uwagę ich wiedzę i doświadczenie, z pewnością będą konkurencyjni i mogą mieć przewagę nad młodszymi osobami, bo kandydatów z kompetencjami na rynku pracy brakuje".

Nastawienie do zatrudnienia seniora się zmienia, ale bardzo powoli, bo jak wskazują badania Grupy Progress, tylko co piąty pracodawca planuje zatrudnić osobę starszą.

W Europie i na świecie, Polska jest również na szarym końcu jeśli chodzi o zatrudnianie osób w średnim wieku i seniorów. Z danych OECD za II i III kwartał 2023 r. wynika, że w takich państwach jak Islandia, Japonia, Nowa Zelandia, Szwecja, Estonia, Holandia, Niemcy, Czechy, Dania i Szwajcaria aktywność zawodowa osób w wieku 55-64 lata przekracza 74 proc. Podczas gdy w Polsce wskaźnik wynosi 58,4 proc.

