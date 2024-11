Ekstra ulga podatkowa w Polsce. Zyskasz nawet 24 000 zł

USA dorzuca 4 mld dolarów do budowy atomu w Polsce! Podpisano list intencyjny

Nowy podatek w Polsce w 2024 roku. Kto go zapłaci?

Ustawa wspierając przedsiębiorców zatrudniających żołnierzy

Ustawa wprowadza m.in. preferencje podatkowe dla przedsiębiorców zatrudniających żołnierzy WOT i aktywnej rezerwy, a także świadczenie początkowe dla żołnierzy WOT z budżetu państwa zamiast dotychczasowej odprawy wypłacanej przez przedsiębiorców. Ponadto przedsiębiorca, który ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego i będzie do jego realizacji zatrudniać żołnierzy obrony terytorialnej lub aktywnej rezerwy, będzie mógł skorzystać z preferencyjnego potraktowania. Celem nowych regulacji, które przygotowało MON, jest podniesienie atrakcyjności terytorialnej służby wojskowej i zwiększenie liczebności Sił Zbrojnych RP. Nowe przepisy przewidujące ulgę podatkową będą stosowane w odniesieniu do dochodów, uzyskiwanych począwszy od 2025 r., to znaczy w zeznaniu składanym w 2026 r. (PIT-36 lub PIT-36L).

Nowe ulgi podatkowe dla przedsiębiorców

Ulga podatkowa dla przedsiębiorców, którzy zatrudniają żołnierzy WOT lub aktywnej rezerwy, ma obowiązywać na każdego zatrudnionego żołnierza, a jej wysokość uzależniona będzie od okresu zatrudnienia żołnierzy. Jeżeli żołnierz pełni nieprzerwanie co najmniej przez rok służbę, to pracodawca może odliczyć 12 tys. zł od podstawy opodatkowania. Wysokość ulgi rośnie z każdym rokiem nieprzerwanego pełnienia służby przez żołnierza. Maksymalna ulga ma wynosić 24 tys. zł, jeżeli staż służby wynosi co najmniej 5 lat.

Świadczenie początkowe zamiast odprawy dla pracownika

Przedsiębiorcy zatrudniający żołnierzy obrony terytorialnej powoływanych po raz pierwszy do służby wojskowej mają zostać zwolnieni z obowiązku wypłaty im odprawy w wysokości dwutygodniowego wynagrodzenia. Zamiast tego ma być wypłacane przez jednostkę wojskową świadczenie początkowe w wysokości 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale roku poprzedniego. Świadczenie ma przysługiwać po odbyciu szkolenia podstawowego przez żołnierza i będzie zwolnione z podatku dochodowego.