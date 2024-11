USA dorzuca 4 mld dolarów do budowy atomu w Polsce! Podpisano list intencyjny

Kto zapłaci podatek minimalny od 2024 roku?

Podatek minimalny, zwany też podatkiem globalnym, to opłata, która ma zapobiec uciekaniu zagranicznym podmiotom z podatkami z krajów Unii Europejskiej. Wprowadzenie opłaty wymagane jest przez Unię Europejską. Podatek polega na tym, że zapłacą je podatnicy CIT, którzy ponieśli stratę, lub udział dochodów w przychodach z działalności operacyjnej nie jest większy niż 2 proc. Prawo zakłada więc, że jeśli przedsiębiorca nie osiąga zysku, to został on wyprowadzony za granicę, lub ukryty.

Podatek minimalny zakłada, że efektywne opodatkowanie podmiotu płacącego CIT musi wynieść minimum 10 proc. Dotyczy firm, których stosunek dochodu do przychodu jest mniejszy niż 10 proc. To oznacza, że podatkiem objęte mogą być min. spółki z.o.o., spółki akcyjne, komandytowe, komandytowo-akcyjne, grupy kapitałowe, czy niektóre spółki jawne (jeśli wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne).

Jak pisze portal pit.pl, w praktyce podatek może uderzyć w branże, które mają niskie dochody, lub okresowe straty, takie jak branża hotelerska, czy gastronomiczna, branża transportowa, nieruchomości, przemysłu, przetwórstwa, budowlanka, czy handel.

Kto uniknie podatku minimalnego?

Ponadto spora grupa będzie wyłączona z podatku minimalnego. Nie dotknie on m.in. mniejszych przedsiębiorstw, bo podatek dotyczy podmiotów, które mają przychody wysokości przynajmniej 2 milionów euro.

Opłaty nie poniosą także podatnicy rozliczający się PIT, oraz spółki, której wspólnicy rozliczają się jedynie przez PIT. Nie zapłacą go także banki, instytucje finansowe, szpitale, przedsiębiorstwa komunalne, czy startupy w pierwszych trzech latach działalności.

Z opłaty zwolnieniu będą również "podatnicy w kryzysie", czyli takie podmioty (których właścicielami są osoby fizyczne), których dochody spadły z poprzednim rokiem o co najmniej 30 proc., podmioty w stanie likwidacji, lub upadłości, oraz takie, które w jednym z ostatnich trzech lat mieli rentowność co najmniej 2 proc.