Najwyższa emerytura w Polsce wynosi fortunę

Ekwiwalent węglowy dla emerytów w 2024 roku. Czterocyfrowa kwota nie tylko dla byłych górników

Ekwiwalent pieniężny z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw robót górniczych jest aktualizowany na podstawie ceny węgla. Maksymalna podstawa do ustalenia dodatku to 3 tony węgla. Ekwiwalent mogą tez otrzymać wdowy, wdowcy i sieroty, którzy pobierają rentę rodzinną po byłych pracownikach przedsiębiorstw robót górniczych.