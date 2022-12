Elektrownie atomowe w Europie i na świecie. Gdzie są najstarsze? [ZDJĘCIA]

Co najmniej 30 lat pracy do emerytury i wyższe podatki. Szokujące plany rządu

Wzrasta zainteresowanie energetyką jądrową na świecie

Z raportu World Nuclear Industry Status Report wynika, że większość programów energii jądrowej rozpoczęto w latach 70. XX wieku. Część obiektów już nie działa, inne mają być wygaszane, ale wiele krajów nadal wykorzystuje energię jądrową – podaje forsal.pl. Polska ogłosiła, że zamierza budować elektrownie jądrowe, ale równocześnie sześć innych programów jądrowych – m.in. w Belgii, Niemczech, Szwajcarii i Hiszpanii – ma zostać zamkniętych. Dyskusje o ponownym wykorzystaniu technologii jądrowej trwają we Włoszech, Szwecji i Holandii. Również Niemcy przedłużyły możliwość wykorzystania pozostałych w użytku trzech reaktorów do kwietnia 2023 r. Pierwotnie wszystkie reaktory miały być wyłączone do końca 2022 r. W Belgii, gdzie średni wiek reaktorów przekracza 40 lat, rząd przedłużył okres eksploatacji trzech reaktorów z 2023 na 2025 r. Jak podaje forsal.pl - w 2021 roku z atomu wytwarzano mniej niż 10 procent światowej energii elektrycznej, w porównaniu z wysokim poziomem 17,4 proc. w latach 1995 i 1996.

Najstarsze elektrownie jądrowe na świecie

W połowie 2021 roku w 33 krajach na świecie funkcjonowało 440 reaktorów atomowych, o siedem więcej niż rok wcześniej, ale o 23 mniej niż w 2002 r. Średni wiek reaktorów to 31 lat, ale co piąty działa ponad 41 lat. Pierwszą w pełni funkcjonalną cywilną elektrownią jądrową na świecie była elektrownia jądrowa Obninsk w ZSRR, która zaczęła produkować energię do sieci w 1954 roku. Później energię z atomu zaczęły wykorzystywać Stany Zjednoczone. Średni wieku 92 obecnie działających reaktorów jądrowych w USA to 41,6 lat. To trzecia najwyższa średnia na świecie. Starsze niż w USA obiekty mają tylko Szwajcaria, gdzie średni wiek reaktora oceniany jest na 46,3 lat, oraz Belgia (42,3 lat). Indie, które prowadzą program energii jądrowej od 1969 r., mają znacznie młodszą flotę atomową niż Stany Zjednoczone, a średni wiek reaktora to 24,2 lata.

