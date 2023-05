Elon Musk przestanie być prezesem Twittera. Co się stało?

Tusk obiecuje, że nie zabierze 500 plus! Marlena Maląg odpowiada

Elon Musk rezygnuje z funkcji CEO Twittera. Kto go zastąpi?

"Z zadowoleniem ogłaszam, że zatrudniłem nową osobę na stanowisko CEO X/Twittera. Zaczyna pracę za ok. 6 tygodni!" - poinformował Elon Musk za pośrednictwem Twittera. Biznesmen nie zdradził jednak, kto zajmie jego miejsce. Wyręczył go w tym "The Wall Street Journal" informując, że fotel CEO obejmie Linda Yaccarino aktualnie związana z NBCUniversal (informacja nie została potwierdzona przez medialną spółkę).

Elon Musk już w 2022 roku informował, że zamierza ustąpić ze stanowiska. Na swoim twitterowym profilu opublikował ankietę z pytaniem czy powinien zrezygnować z aktualnie pełnionej funkcji - 57,5 proc. respondentów odpowiedziało twierdząco.

Elon Musk w Twitterze. Czym będzie się zajmował?

Musk nie rezygnuje jednak z udziału w życiu firmy. Jak przytacza portal money.pl "jego rola zmieni się na dyrektora reprezentacyjnego i głównego dyrektora technologicznego i będzie zajmował się nadzorowaniem produktu, oprogramowania i administratorów".

Excited to announce that I’ve hired a new CEO for X/Twitter. She will be starting in ~6 weeks!My role will transition to being exec chair & CTO, overseeing product, software & sysops.— Elon Musk (@elonmusk) May 11, 2023

