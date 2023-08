Emeryci czekają na czternastkę, a już jest mowa o 15 emeryturze. Czy ma szansę wejść w życie?

15. emerytura w Polsce

Temat 15. emerytur wraca w przestrzeni publicznej. W rozmowie z "Faktem" mówił o nich poseł Zjednoczonej Prawicy, Tadeusz Cymański, który jeszcze kilka miesięcy temu był zwolennikiem wdrożenia 15. świadczenia dla seniorów. Tymczasem Tadeusz Cymański został zapytany o 15. emerytury, stwierdził. że biorąc pod uwagę ubiegłoroczne wypowiedzi Andrzeja Dudy dotyczące 15. emerytury, stwierdził, że Andrzej Duda obudził nadzieję. Przypomnijmy, prezydent podkreślił wówczas, że będzie zabiegał o 15. emerytury, jeśli będzie taka potrzeba. - Musimy odpowiedzialnie podejmować decyzję, czy wydawać więcej pieniędzy na podwyżki dla pracowników budżetówki, czy na emerytury, czy na inwestycje. Potrzeby są w różnych miejscach, a wojna jeszcze się nie skończyła - skomentował sprawę 15. emerytur Tadeusz Cymański.

A jak do kwestii 15. emerytur podchodzą ministrowie odpowiedzialni za nie? Zarówno zdaniem Marleny Maląg, jak i Stanisława Szweda, 15. emerytura już jest. Jak to możliwe? Ministrowie wywiadach podkreślali, że emerytura już obowiązuje. - Traktujemy, że "piętnastka", to tak naprawdę zmiana wynikająca z podwyższenia kwoty wolnej od podatku, czyli 2500 zł miesięcznie, co dotyczy także rent i emerytur. Dzięki tej zmianie rocznie może pozostać 2200 zł więcej w kieszeniach seniorów. Można to potraktować jak dodatkowe świadczenie - stwierdził wiceminister rodziny i polityki społecznej w rozmowie z "Super Expressem".

