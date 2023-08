Wcześniejsza emerytura dla nauczycieli. Na jakich zasadach można na nią przejść

Emerytury nauczycieli

Od września 2024 roku grupa nauczycieli będzie mogła przechodzić na wcześniejsze emerytury. Zobacz, kogo dotyczą nowe przepisy. Zgodnie z nowelizacją ustawy, aby przejść na emeryturę na szczególnych zasadach, trzeba spełnić kilka podstawowych warunków. Z tego przywileju mogą skorzystać nauczyciele, którzy rozpoczęli przed 1 stycznia 1999 r. pracę na stanowisku nauczyciela, wychowawcy lub innego pracownika pedagogicznego i mają udokumentowany okres składkowy, który musi wynosić co najmniej 30 lat, w tym co najmniej 20 lat "pracy przy tablicy". Podstawę do obliczenia emerytury stażowej ma stanowić wysokość składek zewidencjonowanych na koncie nauczyciela, kapitału zakładowego oraz środków z Otwartych Funduszy Emerytalnych zewidencjonowanych na subkoncie. Prawo do wcześniejsze emerytury nie będzie od razu dotyczyło wszystkich belfrów. Będzie to odbywało się stopniowo. W pierwszej kolejności takie prawo uzyskają nauczycieli urodzeni przed 1 września 1966 r. Oni będą moli przejść na wcześniejszą emeryturę od 1 września 2024 roku. Natomiast nauczyciele urodzeni po 31 sierpnia 1966 r., a przed 1 września 1969 r. będą mieli taką możliwość od 1 września 2025 r. Zaś urodzeni po 31 sierpnia 1969 r., od 1 września 2026 r.

Nowela rozszerza grono uprawnionych do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, które jest odpowiednikiem emerytur pomostowych, o nauczycieli zatrudnionych w publicznych i niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym w poradniach specjalistycznych.

