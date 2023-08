Wcześniejsza emerytura dla kolejnej grupy zawodowej

Wcześniejsza emerytura

Kolejna grupa zawodowa domaga się prawa do przejścia na emeryturę. Okazuje się, że do Sejmu wpłynęła petycja której autor domaga się prawa dla listonoszy do przechodzenia na wcześniejszą emeryturę. Jak uzasadnia swój postulat? Przede wszystkim wcześniejsza emerytura ma należeć się z tytułu trudnych warunków pracy. Według autora petycji listonosz podczas zmiany roboczej większość czasu spędza w otwartej przestrzeni, będąc wystawionym na działanie warunków atmosferycznych. W okresie letnim temperatury często przekraczają 32, a nawet 35 stopni Celsjusza. W okresie jesiennym i zimowym występują opady deszczu, deszczu ze śniegiem, marznącego deszczu, mocny wiatr potęgujący odczucie chłodu, natomiast w okresie zimowym (...) temperatury poniżej zera. Listonosze ze względu na specyfikę pracy nie mają możliwości w dostateczny sposób zabezpieczyć się przed działaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych, a to powoduje przedwczesne starzenie organizmu.

Zdaniem autora dokumentu, który prezentuje "Fakt" praca listonosza oznacza szczególne narażenie na choroby przenoszone droga kropelkową, gruźlicę i infekcje. "Jest to połączenie pracy umysłowej z fizyczną, w zmiennych warunkach pogodowych oraz stałej koncentracji, która jest przyczyną ciągłego stresu".

Nowe zasady emerytury dla listonoszy

Autor domaga się, aby listonosze mogli przechodzić na emeryturę o pięć lat wcześniej: mężczyźni po ukończeniu 60 lat, a kobiety – 55 lat. Co ciekawe, petycję warto potraktować poważnie. Postulaty w niej zawarte popierają związkowcy. Szef Wolnego Związku Zawodowego Pracowników Poczty cytowany przez "Fakt" podkreśla, że kiedy 30 lat temu zaczynał pracę w Poczcie Polskiej jako listonosz, zawód ten był w wykazie prac w warunkach szkodliwych i uprawniał do wcześniejszej emerytury. W latach 90. jednak go wykreślono. Tymczasem praca listonosza jest bardzo ciężka i wymagająca.

Czy zaproponowane w petycji przepisy mają szansę na wejście w życie? Jeśli posłowie uznają, że zawarte w niej postulaty są słuszne, to będzie mógł powstać projekt ustawy.

