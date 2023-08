Płaca minimalna 2024. Kwota wpisana w ustawie

Nowe terminy wypłat emerytur z ZUS. Kiedy w sierpniu pieniądze trafią do seniorów?

Do Rady Ministrów trafił projekt ustawy Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, która reguluje wysokość płacy minimalnej i stawki godzinowej w 2024 roku. Zobacz, jakie kwoty zostały zapisane w proponowanej ustawie. „W związku z tym, że przeciętne minimalne wynagrodzenie za pracę w 2024 r. nie powinno być niższe niż ustawowe minimum, tj. 4270,60 zł, projekt przewiduje następujące kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę: od dnia 1 stycznia 2024 r. – 4242 zł oraz od dnia 1 lipca 2024 r. – 4300 zł. Biorąc pod uwagę proponowane kwoty przeciętna wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2024 r. wyniesie 4271 zł. Przy ww. wysokościach minimalnego wynagrodzenia za pracę, (tj. 4242 zł oraz 4300 zł), kwoty minimalnej stawki godzinowej w 2024 r., obliczone według reguł określonych w ustawie, powinny wynosić od 1 stycznia 2024 r. – 27,70 zł, a od 1 lipca 2024 r. – 28,10 zł. Ww. wysokości są analogiczne do kwot przedstawionych Radzie Dialogu Społecznego do negocjacji” – czytamy w wykazie prac Rady Ministrów.

Projekt trafi do konsultacji w Radzie Dialogu Społecznego. Następnie Rada będzie miała 30 dni na swoje zaopiniowanie, do którego odniesie się jeszcze rząd.

