Wcześniejsze emerytury dla nauczycieli. Kto nie skorzysta i straci prawo do rekompensaty?

Poselski projekt Prawa i Sprawiedliwości nowelizacji Karty Nauczyciela, może okazać się niekorzystny dla nauczycieli, którzy myślą o wcześniejszej emeryturze. Jak pisze portalsamorzadowy.pl – nie tylko na niekorzystny sposób jej wyliczania. Projekt odbierze im uprawnienie do rekompensaty z powodu utraty możliwości przejścia na wcześniejszą emeryturę, ponieważ na podstawie nowych przepisów znów tę możliwość będą mieli. Dotyczy to wszystkich nauczycieli zatrudnionych przed 1 stycznia 2009 r.

Jeśli nauczyciel odejdzie na emeryturę po osiągnięciu ustawowego wieku emerytalnego, to i tak straci, bo nie otrzyma rekompensaty, jaka mu obecnie przysługuje na podstawie ustawy o emeryturach pomostowych. Nauczyciele chcą więc ,aby projekt został uzupełniony o jednoznaczny przepis mówiący o tym, że nauczyciele zatrudnieni przed 2009 r. mają po wejściu w życie zmian zagwarantowane prawo do rekompensaty z ustawy o emeryturach pomostowych.

Zasady przechodzenia na wcześniejszą emeryturę

Projekt poselski zakłada, że nauczyciele będą mogli z niej skorzystać, jeżeli spełniają następujące warunki:

* rozpoczęli przed dniem 1 stycznia 1999 r. faktyczne wykonywanie pracy na stanowisku nauczyciela, wychowawcy lub innego pracownika pedagogicznego,

* mają okres składkowy wynoszący co najmniej 30 lat, w tym co najmniej 20 lat faktycznego wykonywania pracy na stanowisku nauczyciela, wychowawcy lub innego pracownika pedagogicznego, w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć.

Na podstawie projektu nauczyciele będą mogli przejść na wcześniejszą emeryturę, począwszy od dnia:

* 1 września 2024 r. - nauczyciele urodzeni przed dniem 1 września 1966 r.;

* 1 września 2025 r. - nauczyciele urodzeni po dniu 31 sierpnia 1966 r., a przed dniem 1 września 1969 r.;

* 1 września 2026 r. - nauczyciele urodzeni po dniu 31 sierpnia 1969 r.

