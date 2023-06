Nie będzie wcześniejszych emerytur dla nauczycieli. ZNP zrywa porozumienie z ministrem Czarnkiem

Związkowcy nie zgadzają się na propozycje MEN

Na łamach Portalu Samorządowego, Krzysztof Baszczyński, wiceprezes ZNP poinformował, że nowy sposób naliczania wcześniejszych emerytur jest dla nich niekorzystny i Związek rezygnuje z tej propozycji.

Jak czytamy na portalu radia Eska, "Ministerstwo edukacji nie zdecydowało się, mimo obietnic ministra Przemysława Czarnka, na przywrócenie wcześniejszych emerytur z art. 88 Karty i rozszerzenie uprawnień na kolejne roczniki– informuje ZNP.

Związkowcy wskazują, że aby otrzymać emeryturę stażową trzeba będzie wykazać nie tylko 30 lat pracy składkowych, ale także 20 lat faktycznego wykonywania pracy w zawodzie nauczyciela.

-Tu nie da się niczego zwiększyć, bo to jest niemożliwe. Zastanawialiśmy się, czy da się zaproponować inny zapis, gdy chodzi np. o lata składkowe, ale doszliśmy do wniosku, iż przy nowym systemie - jeśli podzielimy te lata na składkowe i nieskładkowe - ludzie dostaną jeszcze mniej pieniędzy. Dlatego idziemy w kierunku świadczeń kompensacyjnych oraz możliwości pracy w oświacie osób, które są na tym świadczeniu. Zaproponujemy też, żeby nauczyciele, którzy zdecydują się na wcześniejszą emeryturę, mogli pracować w szkole. Ale nie tylko na 1/2 etatu oraz bez zgody kuratora, bo to jakieś nieporozumienie - komentuje Baszczyński Portalowi Samorządowemu.

Eska informuje, że ZNP zapowiada także, że będzie chciał przekonać posłów do złożenia poprawki dotyczącej odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów.

