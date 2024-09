Emeryci mają wyższe świadczenia niż 30-latkowie pensje

Emerytury w Polsce

Czy emerytury w Polsce faktycznie są aż tak bardzo niskie? Okazuje się, że przybywa seniorów z wysokimi świadczeniami. W 2019 r. tylko 11 osób w całym kraju miało emeryturę wyższą niż 15 tys. zł. W tym roku ta grupa liczy już ponad 3,7 tys. seniorów. O takiej pensji wiele osób pracujących, osób w wieku produkcyjnym, może tylko pomarzyć. Choć według Głównego Urzędu Statystycznego pensje w Polsce znacząco rosną. Najnowsze dane GUS mówią o wzroście średniego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw o 10,6 proc. Obecnie średnia płaca w Polsce nazywana powszechnie średnią krajową, przekracza nieco 8 tys. zł brutto.

Ale okazuje się, że przybywa i seniorów ze świadczeniem bliskim płacy minimalnej. Przeciętna emerytura w Polsce — według danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych — w 2023 r. wynosiła 4013 zł brutto w przypadku mężczyzn i 2793 zł brutto u kobiet. Średnia emerytura w 2024 r., biorąc pod uwagę wszystkie ubezpieczone osoby, to ok. 3,5 tys. zł brutto. Dla porównania od lipca 2024 roku najniższe możliwe wynagrodzenie w Polsce (przy pracy na cały etat) wynosi 4,2 tys. zł.

Najwyższa i najniższa emerytura

Oczywiście wśród seniorów mamy rekordzistów pod względem wysokości świadczeń. Najwyższa emerytura wypłacana jest na Śląsku. Mężczyzna tam mieszkający co miesiąc otrzymuje ponad 48 tys. zł. Jego staż pracy wynosi 62 lata. Wśród kobiet najwyższe świadczenie – ponad 37 tys. zł pobiera mieszkanka woj. kujawsko-pomorskiego. Ale na drugiej szali mamy najniższe emerytury, to tak zwane emerytury groszowe. Choć minimalna emerytura w Polsce obecnie to blisko 1,8 tys. zł, to wciąż funkcjonują emerytury groszowe. Najniższą emeryturę w Polsce, wynoszącą 2 grosze, otrzymuje mężczyzna z Wrocławia, który przeszedł na emeryturę w wieku 65 lat i w ciągu życia tylko przez miesiąc prowadzenia działalności gospodarczej odprowadzał składki emerytalne na ZUS.

