Nie zabraknie pieniędzy na emerytury. Bardzo dobra sytuacja FUS

10 tys. zł na uchodźcę w Polsce? Urząd do spraw cudzoziemców ujawnia kwoty

Dobra kondycja finansowa FUS

Sytuacja finansowa Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS) w pierwszym półroczu 2024 jest bardzo dobra - tak wynika z raportu przygotowanego przez ekspertów ZUS

– "Fundusz Ubezpieczeń Społecznych w omawianym okresie pozostawał w dobrej kondycji finansowej. Świadczy o tym wysoki poziom wskaźnika pokrycia wydatków wpływami ze składek i ich pochodnych, który jest miarą zdolności funduszu do wypłaty świadczeń. Wskaźnik ten w drugim kwartale bieżącego roku wyniósł 84,7 proc., natomiast w całym pierwszym półroczu bieżącego roku osiągnął poziom 85,1 proc." – mówi Paweł Jaroszek, członek zarządu ZUS nadzorujący pion finansów.

Wiceszef ZUS dodaje, że największą pozycją przychodów FUS były składki na ubezpieczenia społeczne. Ich kwota według przypisu w pierwszym półroczu bieżącego roku wyniosła 173,8 mld zł i była o 14,8 proc. wyższa od osiągniętej w analogicznym okresie 2023 r. Wpływy składek wyniosły 172,2 mld zł i były o 16 proc. większe niż rok wcześniej.

Coraz więcej ubezpieczonych

Liczba osób objętych ubezpieczeniami emerytalno-rentowymi na koniec czerwca tego roku przekroczyła 16,24 mln i była o 12,3 tys. większa niż rok wcześniej. Najliczniejszą grupę ubezpieczonych stanowili pracownicy (71,2 proc.). Drugie miejsce pod względem liczebności zajmowała grupa osób prowadzących działalność gospodarczą i osób z nimi współpracujących (11 proc.), a trzecie – grupa osób wykonujących pracę na podstawie umowy zlecenia, agencyjnej lub o świadczenie usług (8,3 proc.).

Rośnie liczba obcokrajowców zarejestrowanych w ZUS

W ogólnej liczbie ubezpieczonych 7,1 proc. osób posiadało obywatelstwo inne niż polskie. Na koniec czerwca bieżącego roku w ZUS było zarejestrowanych ponad 1,16 mln obcokrajowców. Oznacza to wzrost o 6 proc. w stosunku do stanu na koniec czerwca 2023 r. W liczbie tej 58,4 proc. osób było pracownikami, 36,4 proc. – zleceniobiorcami, a pozostali byli objęci innymi formami zatrudnienia.

Najliczniejszą grupą obcokrajowców zarejestrowanych w ZUS od wielu lat są obywatele Ukrainy. Na koniec pierwszego półrocza bieżącego roku było ich ponad 771,2 tys. Stanowiło to 66,5 proc. wszystkich obcokrajowców oraz 4,7 proc. wszystkich ubezpieczonych. Kolejną dużą grupą obcokrajowców są obywatele Białorusi. Na koniec omawianego okresu w ZUS było zarejestrowanych 134 tys. osób z Białorusi – to 11,6 proc. wszystkich ubezpieczonych cudzoziemców. Liczba zarejestrowanych w ZUS obywateli Białorusi wzrosła o 10,1 proc. w stosunku do stanu na koniec czerwca 2023 r.

QUIZ PRL. PRL-owski rebus. Czy dasz radę rozszyfrować te nazwy? Młodzież polegnie już na 3. pytaniu Pytanie 1 z 15 Co to były "teksasy"? papierosy bez filtra spiczaste buty na obcasie spodnie z diagonalu udającego dżins Dalej