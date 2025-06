Nowe wnioski o 800 plus. Termin do końca czerwca! Inaczej stracisz pieniądze

Czerwcowa waloryzacja kapitału – co to takiego?

Waloryzacja kapitału to proces, który ZUS przeprowadza w czerwcu każdego roku. Polega on na zwiększeniu sumy składek zgromadzonych na koncie przyszłego emeryta. Waloryzacji podlegają środki zebrane do 31 grudnia roku poprzedniego. Dzięki temu dopisywana jest podwyżka do konta, co sprawia, że przejście na emeryturę w drugiej połowie roku – na przykład od lipca – jest bardziej opłacalne.

W 2025 roku przyszli emeryci mogą liczyć na wyjątkowo korzystną waloryzację. Jak ujawnił prezes ZUS, Zbigniew Derdziuk w wywiadzie dla Interia Biznes powiedział: "W tym roku kapitał na koncie głównym wzrośnie o 14,41 proc. Na subkoncie z kolei o 9,49 proc.".

Jak uniknąć straty?

Emeryci, którzy złożą wniosek w czerwcu, mogą stracić nawet 270 zł. Pieniądze te mogliby otrzymać, gdyby poczekali do lipca. Emerytura jest bowiem wyliczana w oparciu o zwaloryzowany kapitał.

Dla przykładu, 60-latka, która przed czerwcową waloryzacją miała kapitał w wysokości 500 tys. zł, otrzymałaby emeryturę w wysokości 1876 zł. Po waloryzacji, przy wskaźniku 14,41 proc., jej kapitał wzrósłby do 572 tys. zł, a prognozowana emerytura – o 270 zł, do 2147 zł.

Kto zyska najwięcej?

Im większy jest zebrany kapitał i im starszy jest przyszły emeryt, tym większe korzyści przyniesie czerwcowa waloryzacja.

70-latek, który zebrał 600 tysięcy złotych składek w ZUS, jeśli przeszedł na emeryturę w pierwszej połowie roku, otrzymałby 3351 złotych. Po czerwcowej waloryzacji jego środki na koncie urosłyby do 686 tysięcy złotych, a emerytura wyniosłaby 3832 złote, co oznacza prawie 500 złotych więcej.

Ważne!

Waloryzacja marcowa – dla obecnych emerytówCzerwcowa waloryzacja kapitału dotyczy tylko tych osób, które jeszcze nie pobierają emerytury. Emeryci, którzy już otrzymują świadczenie, mogą liczyć na coroczną waloryzację marcową. W 2025 wskaźnik waloryzacji wyniósł 5,5 proc.

