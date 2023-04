Emeryci tracą na nowej reformie! Nie mogą już skorzystać z popularnej ulgi podatkowej

Emeryci tracą na nowej reformie? Nie zapłacą podatku, ale nie skorzystają z ulgi

Kończy się czas na rozliczenie PIT, można zrobić to tylko do końca maja. W przypadku emerytów, osoby które nie złożą zeznania, system automatycznie "wygeneruje" rozliczenie, które nie uwzględni jednak np. ulgi rehabilitacyjnej, którą sami musimy zgłosić. W tym roku jednak spora grupa seniorów nie skorzysta z ulgi rehabilitacyjnej.

Wynika to z tego, że seniorzy, których świadczenia wynoszą do 2500 zł brutto miesięcznie, nie przekraczają rocznie przychodu 30 tys. zł, więc nie muszą odprowadzać podatku dochodowego. Jeśli nie płacą podatku dochodowego, to nie mogą skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej. Ulga jest odliczeniem od podatku, jeśli ktoś więc podatku nie płaci, to nie może z niej skorzystać.

Ile można było odliczyć z ulgi rehabilitacyjnej?

Z ulgi rehabilitacyjnej mogły skorzystać osoby niepełnosprawne, oraz te które na utrzymaniu miał osobę niepełnosprawną. Tym samym wydatki np. na pieluchomajtki, przewodników dla niewidomych, psa asytującego, czy użytkowanie dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych można było odliczyć maksymalnie 2280 zł. Ponadto wydatki nielimitowane można było odliczyć w dowolnej kwocie od adaptacji budynku mieszkalnego dla osoby niepełnosprawnej, zakup indywidualnego sprzętu, zakupu pojazdu dla osoby niepełnosprawnej, czy za pobyt na leczeniu w uzdrowisku etc.

Wiceminister finansów Artur Soboń cytowany przez "Fakt" przekonuje jednak, że seniorzy nic nie tracą. Jak wyjaśniał gazecie, to korzyści podatkowe dla seniorów, którzy mają 2500 zł brutto emerytury miesięcznie, aby faktycznie skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej przed formą, musieliby wydawać miesięcznie nawet 1600 zł. Ile emeryci zyskują z mniejszych podatków? To możecie sprawdzić w naszej galerii.

